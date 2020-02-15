15 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Сретение Господне

15 февраля – праздник Сретение Господне 2020. Что нельзя делать в этот день, а что нужно – выяснил Главред.
15 февраля 2020 – сегодня праздник встречи.
Православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. О том, как поздравить с праздником – читайте в наших материалах Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные и Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні.
Сегодня чествуют воинов-интернационалистов сразу несколько стран бывшего СССР. В Украине праздник зовется День чествования участников боевых действий на территории других государств, в Беларуси – День памяти воинов-интернационалистов, в России – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Мир проводит Международный день детей, больных раком. А у Канады – День национального флага.
По народному календарю, 15 февраля – Громницы.
15 февраля: праздник церковный
15 февраля отмечается великий православный праздник – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Молитвы этого дня вы найдете в нашем материале Когда Сретение 2020 и как отмечаем – что не забыть.
Поста нет.
15 февраля: приметы
Это один из самых главных праздников весны. В народе его называют днем первой встречи весны (вторая встреча – это Сороки, Сорок сороков 22 марта, а третья – Благовещенье 7 апреля).
Считается, что приметы на Сретение, что связаны с природой, необычайно точны. Так, есть такие приметы 15 февраля на погоду и урожай:
- снег метет днем и/или небо белыми звездами засыпало ночью – запоздает приход весны и наоборот;
- солнечно и ясно – к ранней и недождливой весне;
- четкий закат на безоблачном небе – к уходу холодов;
- если брошенную поперек дороги палку заметет снег – много травы накосить не удастся;
- тихий и солнечный день – к урожаю льна;
- капель сулит знатный урожай пшеницы;
- ветер сильный – заплодоносят фруктовые деревья.
15 февраля: что нельзя делать, а что нужно
На Сретение принято нести домой из церкви сретенские свечи и святую воду.
Первые – подспорье верующим в самые жуткие моменты жизни и даже смерти (их дают в руки отходящим на тот свет), включая природные катаклизмы и пожары. Последняя по силе своей чудотворной приравнивается к воде крещенской.
Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020Наши предки, к слову, воду на Сретение собирали с тающих сосулек – и та, по поверьям, защищала не только от недугов, но и от порчи. В современном мире воду набирают из бюветов и просто отфильтрованную из-под кранов.
Сретенские свечи еще зовут громницы. Отсюда и народное название праздника.
Все домашние дела и заботы откладывают на потом. День же посвящают походу в церковь, искренней молитве – а после веселому времяпрепровождению в кругу семьи и друзей.
На праздничный стол принято подавать блины – как символ Солнца у славян. А на кухонный стол класть денежку – чтобы привлечь большие деньги в свою жизнь.
Суеверные фермеры на Сретение стараются особо вкусно и сытно накормить домашнюю птицу – чтоб та летом неслась хорошо.
В старину был и специальный ритуал на Сретение от головной боли: нужно было подпалить клочок волос – считалось, что так можно уберечь себя от мигреней на год вперед.
По народным поверьям, 15 февраля нельзя:
- грустить и хандрить;
- ссориться – к бедам в доме;
- рукоделием заниматься – включая шитье, вышивку и штопку вещей;
- заниматься физическим трудом;
- отправляться в дальнюю дорогу – из-за непогоды, мол, домой трудно вернуться будет.
15 февраля: именины
День ангела справляет лишь Василий.
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15 февраля: кто родился
15 февраля родились такие знаменитости:
- 1472 — фактический правитель Флоренции с 1492 года по 1494 год Пьеро II ди Лоренцо де Медичи.
- 1564 — итальянский ученый, создатель телескопа, основатель экспериментальной физики Галилео Галилей.
- 1710 — король Франции Людовик XV.
- 1820 — американская активистка, борец за гражданские права женщин Сьюзен Энтони.
- 1874 — английский полярный исследователь родился Эрнест Шеклтон (исследователь Антарктиды, первый человек, попытавшийся достичь Южного полюса).
- 1952 — украинский и российский кинорежиссер Александр Муратов.
- 1953 — народный артист Украины, актер Национального академического драмтеатра им. Ивана Франко Анатолий Хостикоев.
- 1954 — американский мультипликатор, продюсер Мэтт Грейнинг (создатель сериалов Симпсоны и Футурама).
- 1972 — советская киноактриса Наталия Гусева (самая известная роль – Алиса Селезнева из фильма Гостья из будущего).