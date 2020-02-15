15 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Сретение Господне

15 февраля – праздник Сретение Господне 2020 – что нельзя делать, приметы, поздравления / 1zoom.ru

15 февраля 2020 – сегодня праздник встречи.

Православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. О том, как поздравить с праздником – читайте в наших материалах Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные и Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні.

Сегодня чествуют воинов-интернационалистов сразу несколько стран бывшего СССР. В Украине праздник зовется День чествования участников боевых действий на территории других государств, в Беларуси – День памяти воинов-интернационалистов, в России – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Мир проводит Международный день детей, больных раком. А у Канады – День национального флага.

По народному календарю, 15 февраля – Громницы.

15 февраля: праздник церковный

15 февраля отмечается великий православный праздник – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Молитвы этого дня вы найдете в нашем материале Когда Сретение 2020 и как отмечаем – что не забыть.

Поста нет.

15 февраля: приметы

Это один из самых главных праздников весны. В народе его называют днем первой встречи весны (вторая встреча – это Сороки, Сорок сороков 22 марта, а третья – Благовещенье 7 апреля).

Считается, что приметы на Сретение, что связаны с природой, необычайно точны. Так, есть такие приметы 15 февраля на погоду и урожай:

снег метет днем и/или небо белыми звездами засыпало ночью – запоздает приход весны и наоборот;

солнечно и ясно – к ранней и недождливой весне;

четкий закат на безоблачном небе – к уходу холодов;

если брошенную поперек дороги палку заметет снег – много травы накосить не удастся;

тихий и солнечный день – к урожаю льна;

капель сулит знатный урожай пшеницы;

ветер сильный – заплодоносят фруктовые деревья.

15 февраля: что нельзя делать, а что нужно

На Сретение принято нести домой из церкви сретенские свечи и святую воду.

Первые – подспорье верующим в самые жуткие моменты жизни и даже смерти (их дают в руки отходящим на тот свет), включая природные катаклизмы и пожары. Последняя по силе своей чудотворной приравнивается к воде крещенской.

Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020Наши предки, к слову, воду на Сретение собирали с тающих сосулек – и та, по поверьям, защищала не только от недугов, но и от порчи. В современном мире воду набирают из бюветов и просто отфильтрованную из-под кранов.

Сретенские свечи еще зовут громницы. Отсюда и народное название праздника.

Все домашние дела и заботы откладывают на потом. День же посвящают походу в церковь, искренней молитве – а после веселому времяпрепровождению в кругу семьи и друзей.

На праздничный стол принято подавать блины – как символ Солнца у славян. А на кухонный стол класть денежку – чтобы привлечь большие деньги в свою жизнь.

Суеверные фермеры на Сретение стараются особо вкусно и сытно накормить домашнюю птицу – чтоб та летом неслась хорошо.

В старину был и специальный ритуал на Сретение от головной боли: нужно было подпалить клочок волос – считалось, что так можно уберечь себя от мигреней на год вперед.

По народным поверьям, 15 февраля нельзя:

грустить и хандрить;

ссориться – к бедам в доме;

рукоделием заниматься – включая шитье, вышивку и штопку вещей;

заниматься физическим трудом;

отправляться в дальнюю дорогу – из-за непогоды, мол, домой трудно вернуться будет.

15 февраля: именины

День ангела справляет лишь Василий.

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15 февраля: кто родился

15 февраля родились такие знаменитости: