Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні

Привітання зі Стрітенням сповнені благістю та миром – як і саме свято Стрітення, яке є одним із головних свят усіх православних.
Вітання на свято Стрітення прийнято надсилати щороку 15 лютого: ця дата незмінна. Відтак привітання зі Стрітенням Господнім – картинки та побажання своїми словами – православні подарують один одному вже сьогодні.
Це свято – одне з найдавніших та вельми шановне у християнстві. На Стрітення неможна сумувати та працювати. Усі православні відпочивають, веселяться, їдять смачні млинці та шлють один одному поздоровлення з Стрітенням Господнім.
Це свято тепла й радості – тому й з Стрітенням Господнім вітання мають бути веселі та світлі, радісні та сповнені благодаті. Саме такі привітання зі святом і підібрав Главред.
Читайте такжеОткрытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные
Вітання з Стрітенням Господнім – прозою, у віршах та смс
Вітання зі Стрітенням своїми словами:
Щиро вітаю вас із Святом Стрітення Господнього! Щиро бажаю, щоб у вашому житті відбулася знаменна зустріч з Божим Словом, Правдою, Любов’ю. Нехай весна квітує у вашому серці цвітом радості, натхнення, щастя. Шануймося! З нами Бог і Україна!
***
Вітання зі Стрітенням короткі:
З радістю вітаю зі святом Стрітення Господнього. Нехай цей день для вас буде початком радісного, світлого і чистого життя. Нехай ваш будинок наповниться щастям і любов'ю.
***
Привітання зі Стрітенням у прозі:
У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії на життя, добра і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров’я всім близьким і невгасаємих сил, подяки Всевишньому за надіслане щастя і добрих молитов за цей світ.
***
Читайте также15 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Сретение Господне
Привітання зі Стрітенням православні:
Доля, історія переплелися,
Злилися заповіти воєдино,
На небі яскраві зірки запалилися,
Син божий на землі. Яке диво!
Бережи в собі любов свою,
Бережи в душі любов до Христа,
Зберігає нехай він твою сім’ю,
Забудь мирську суєту.
***
Поздоровлення з Стрітенням Господнім прикольні:
Зустрічалася зима з весною,
І сіяло навкруг сонце весело.
Зима супила брови-хмароньки,
Вимітаючи сніг із закутків.
"Я – Зима, я – Зима, Я – Зима,
Не пройшла, не пройшла, не пройшла.
Потрушу-замету доріжку,
Морозцем ще вдарю трішки…"
Та Весна своїм смілим подихом
Відганяла клубки, снігу повнії,
Неба чисту блакить відкривала
І Зимі з висоти казала:
"Ой, Зима, ой, Зима, ой, Зима,
Ти пройшла, вже пройшла, так пройшла.
Я теплом обійму, зігрію,
До життя дорогу відкрию.
Я – Весна, я – Весна, я – Весна.
Я прийшла, вже прийшла, так прийшла
Я теплом обійму, зігрію,
До життя дорогу відкрию!"
***
Свято Стрітення – вірши:
Звичай був немовлят в храм носити,
Щоб дитину Богу присвятити,
Ісуса теж принесли до Єрусалима,
І там Симон вперше зустрівся з Ним.
Він на руки немовля взяв,
І радів, що Месію побачив.
Всіх віруючих з цим вітаємо,
І в житті Божої присутності бажаємо.
***
Нехай сьогодні у кожного в душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю всім знайти сенс життя, бажаю бути завжди оточеними коханими та рідними, бажаю віри в те, що кожен з нас оберігаєм Богом.