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Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні

14 февраля 2020, 05:02

Привітання зі Стрітенням сповнені благістю та миром – як і саме свято Стрітення, яке є одним із головних свят усіх православних.

З Стрітенням Господнім – вітання і картинки красиві – як вітати та чого неможна робити
З Стрітенням Господнім – вітання і картинки красиві – як вітати та чого неможна робити

Вітання на свято Стрітення прийнято надсилати щороку 15 лютого: ця дата незмінна. Відтак привітання зі Стрітенням Господнім – картинки та побажання своїми словами – православні подарують один одному вже сьогодні.

Це свято – одне з найдавніших та вельми шановне у християнстві. На Стрітення неможна сумувати та працювати. Усі православні відпочивають, веселяться, їдять смачні млинці та шлють один одному поздоровлення з Стрітенням Господнім.

Це свято тепла й радості – тому й з Стрітенням Господнім вітання мають бути веселі та світлі, радісні та сповнені благодаті. Саме такі привітання зі святом і підібрав Главред.

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Вітання з Стрітенням Господнім – прозою, у віршах та смс

Вітання зі Стрітенням своїми словами:

Щиро вітаю вас із Святом Стрітення Господнього! Щиро бажаю, щоб у вашому житті відбулася знаменна зустріч з Божим Словом, Правдою, Любов’ю. Нехай весна квітує у вашому серці цвітом радості, натхнення, щастя. Шануймося! З нами Бог і Україна!

***

Вітання зі Стрітенням короткі:

З радістю вітаю зі святом Стрітення Господнього. Нехай цей день для вас буде початком радісного, світлого і чистого життя. Нехай ваш будинок наповниться щастям і любов'ю.

***

Привітання зі Стрітенням у прозі:

У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії на життя, добра і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров’я всім близьким і невгасаємих сил, подяки Всевишньому за надіслане щастя і добрих молитов за цей світ.

***

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Привітання зі Стрітенням православні:

Доля, історія переплелися,

Злилися заповіти воєдино,

На небі яскраві зірки запалилися,

Син божий на землі. Яке диво!

Бережи в собі любов свою,

Бережи в душі любов до Христа,

Зберігає нехай він твою сім’ю,

Забудь мирську суєту.

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***

Поздоровлення з Стрітенням Господнім прикольні:

Зустрічалася зима з весною,

І сіяло навкруг сонце весело.

Зима супила брови-хмароньки,

Вимітаючи сніг із закутків.

"Я – Зима, я – Зима, Я – Зима,

Не пройшла, не пройшла, не пройшла.

Потрушу-замету доріжку,

Морозцем ще вдарю трішки…"

Та Весна своїм смілим подихом

Відганяла клубки, снігу повнії,

Неба чисту блакить відкривала

І Зимі з висоти казала:

"Ой, Зима, ой, Зима, ой, Зима,

Ти пройшла, вже пройшла, так пройшла.

Я теплом обійму, зігрію,

До життя дорогу відкрию.

Я – Весна, я – Весна, я – Весна.

Я прийшла, вже прийшла, так прийшла

Я теплом обійму, зігрію,

До життя дорогу відкрию!"

***

Свято Стрітення – вірши:

Звичай був немовлят в храм носити,

Щоб дитину Богу присвятити,

Ісуса теж принесли до Єрусалима,

І там Симон вперше зустрівся з Ним.

Він на руки немовля взяв,

І радів, що Месію побачив.

Всіх віруючих з цим вітаємо,

І в житті Божої присутності бажаємо.

***

Нехай сьогодні у кожного в душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю всім знайти сенс життя, бажаю бути завжди оточеними коханими та рідними, бажаю віри в те, що кожен з нас оберігаєм Богом.

Привітання зі Стрітенням Господнім – картинки

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