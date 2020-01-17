Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты

Когда набирать воду на Крещение 2020, во что и как правильно это делать / УНИАН

Крещение 2020 празднует православный народ уже на этой неделе. И многих интересует вопрос, когда набирать воду на Крещение 2020 и как, собственно, сделать это правильно.

Ранее мы писали про купание на Крещение 2020: когда купаться на Крещение 2020 – 18 или 19 января, как правильно это делать, какая молитва читается на Крещение и пр. На этот раз поговорим о том, когда набирается крещенская вода, вся ли она святая и т.д.

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Когда набирать воду на Крещение 2020

Святят воду на Богоявление дважды. Первый раз обряд освящения крещенской воды происходит еще в Крещенский Сочельник, то есть вечером 18 января. Второй раз вода на Крещение освящается на сам праздник, 19 января с утра.

Освящение воды называют еще Великой агиасмой (это чин Великого освящения воды).

Читайте такжеВітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским СочельникомСвященники поясняют: совершенно неважно, когда была освящена крещенская вода – вечером 18-го или спозаранку 19-го. И та, и другая равнозначна в своих чудодейственных свойствах ив духовном значении.

Так что набирать воду на Крещение 2020 можно уже с вечера Сочельника, где-то с 18 часов вечера (обычно литургии в храмах совершаются именно в это время).

Стоит помнить, что празднование Крещения Господня продолжается целую неделю: отдание праздника Богоявления состоится 27 января. Всё это время в храмах можно набирать воду.

Вся ли вода на Крещение – святая

По преданию, в ночь на Крещение Господне освящается все водное естество. То есть даже вода в реках, и вода, оставленная под лунными лучами на ночь на подоконнике – становится освященной, подобно водам Иордана, где крестился Господь.

Отсюда и вера народа, что на Крещение вода святая везде. Само же освящение воды – торжественный церковный чин, еще одно, дополнительное, видимое свидетельство присутствия Бога на земле.

К слову, именно из-за того, что вся вода на Крещение святая – существует запрет на стирку и водную уборку в период празднования Крещения: в старину не стирали в это время в реках, не мыли такой освящанной водой полы.

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Как правильно набирать воду на Крещение

Набирать воду на Крещение можно лишь после молитвы (неважно дома ли вы это делаете или в храме) и только в чистую тару. Предпочтительнее считается набирать в стеклянную, но в последние годы все чаще набирают в пластиковую (она не бьется).

Ни в коем случае освященную воду не набирают в бутылки из-под алкоголя, тем более если на них еще и остались этикетки.

Как правильно хранить воду, освященную на Крещение

Крещенскую воду, по традиции, хранят год – вплоть до следующего Крещения.

Ее нужно пить натощак, помолившись и лишь с чистыми мыслями. Если у женщины критические дни, то пить святую воду стоит только, если она больна и пьет ее ради исцеления. В противном случае стоит обождать.

Окроплять жилище святой водой стоит, читая соответствующую молитву.