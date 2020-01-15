Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане

Крещение – когда купаться 2020 и какого числа молиться / kiyany.obozrevatel.com

Крещение Господне 2020 приближается: праздник уже на этой неделе. И многие спешат освежить в памяти основные вопросы про Крещение 2020: какого числа оно? Что нельзя делать на Крещение? Когда купаться на Крещение 2020 – 18 или 19 января?

Для начала напомним, что Дата праздника всегда неизменна: Господне Крещение из года в год православные отмечают – с купаниями в иорданах (те самые проруби в форме креста), походами в храм и водосвятием – именно 19 января.

Читайте такжеИзумительная кутья на Рождество 2020 из пшеницы, перловки и риса: рецептыНо готовятся к празднику уже с вечера 18 января: на вечерней службе исповедуются и причащаются, набирают святой воды. И, учитывая, что Крещение в 2020 году выпало на воскресенье, то на выходных найти время для посещения святой обители не должно составить для человека верующего особого труда.

При этом в Крещенский Сочельник (его еще называют второй Святой Вечер или Голодная кутья) верующие постятся.

Всё это – и молитва, и исповедь, и причащение, и пост – обязательная подготовка к купанию на Крещение.

Они помогают осознать свои грехи и покаяться в них. Только после этого можно говорить, что купание на Крещение 2020 действительно и окончательно "смоет все грехи". Просто окунание в прорубь (тем более после употребления спиртных напитков) не снимает никаких грехов, подчеркивают священники.

В самой иордане купаться можно после ее освящения, то есть уже в ночь с 18 на 19 января.

В иордан окунаются трижды. Читают молитву. И лишь затем можно выйти из воды – очищенным и обновленным духовно.

Молитва на Крещение

Тропарь, глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе.

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Кондак, глас 4

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси, Свет неприступный.

Где можно купаться на Крещение 2020 в Киеве

Гидропарк : станция метро Гидропарк, бесплатно.

: станция метро Гидропарк, бесплатно. Оболонская набережная : возле Свято-Покровского собора, бесплатно.

: возле Свято-Покровского собора, бесплатно. Днепровская набережная , 2а, бесплатно.

, 2а, бесплатно. Центр развлечений Х-парк : парк Муромец, бесплатно.

: парк Муромец, бесплатно. Озеро Тельбин : Березняки, левый берег Киева, бесплатно.

: Березняки, левый берег Киева, бесплатно. Парк Феофания : улица Академика Лебедева, 37 (с 8 утра); дети до 16 лет – 10 грн, взрослые – 30 грн.

: улица Академика Лебедева, 37 (с 8 утра); дети до 16 лет – 10 грн, взрослые – 30 грн. Этнографический комплекс Украинское село : Бузова, улица Дмитриевская, 1, (погружение начинать можно от 12 до 21 часов) бесплатно.

: Бузова, улица Дмитриевская, 1, (погружение начинать можно от 12 до 21 часов) бесплатно. Голубое озеро : село Подгорцы, Обуховский район, бесплатно.

: село Подгорцы, Обуховский район, бесплатно. Голосеевский парк: улица Генерала Родимцева, 6а, бесплатно.

Также можно купаться на Крещение 2020 в Киеве на Русановской набережной, пляже Пуща-Водица, Трухановом острове, в парке Киевская Русь, на озере Министерка (Редькино). А в микрорайоне Корчеватое пройдут массовые купания напротив дома №68.