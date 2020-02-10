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Когда Сретение 2020 и как отмечаем – что не забыть

10 февраля 2020, 16:05

Приметы на Сретение подскажут, какой будет весна 2020, какого ждать урожая, а традиции – зачем нужна Сретенская свеча и целебная вода, освященная в этот день.

Сретение Господне 2020 – дата, важные традиции и главные приметы праздника
Сретение Господне 2020 – дата, важные традиции и главные приметы праздника / pravmir.ru

Сретение Господне – один из самых древних праздников в христианстве. В религиозном смысле он означает встречу человека верующего с Господом нашим, а по народным приметам – встречу зимы с весной.

В библейском предании – это встреча с Богом старца Симеон. Чтобы ее дождаться, ему пришлось жить 360 лет, и старец уже давно мечтал об упокоении тела – но не ранее упокоения души встречей с Мессией. Об истории праздника читайте в нашем материале Сретение Господне: история праздника.

Священники же поясняют: Сретение – это встреча каждого верующего с Богом, ведь любой религиозный человек однажды входит в храм впервые. Впервые впускает в сердце Бога. Получает возможность узреть истину. Именно такую встречу, память о ней, ее влияние на жизнь и душу человека и олицетворяет праздник Сретение Господне.

Отмечается праздник всегда 15 февраля.

Сретение 2020 выпало на субботу.

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Сретение Господне – традиции: Сретенская свеча, вода и не только

Традиция освящения церковных свечей на Сретение пошла от Киевского святителя Петра (Могилы). Церковь относится к таким свечам с почтением и призывает зажигать дома во время домашней молитвы. Народ же наделяет едва ли не магическими свойствами. Поэтому ее не жгут абы когда, а лишь, в случае:

  • природных катаклизмов – не обязательно где-то поблизости, можно и если молишься за пострадавших в чужой стране;
  • пожара неподалеку от дома;
  • проблем во время родов у роженицы;
  • кто-то умер – чтобы покойный спокойно покинул сей мир.

На Сретение также освящают воду, после чего та становится, по поверьям, целебной: ею натирают больные места или пьют вовнутрь, если болячка внутренняя и внешне не проявляется. В народе верят, что сретенская вода помогает еще и от сглаза и порчи. Ею окропляют не только себя и близких, но даже домашний скот – чтоб не болел и от него был доход в хозяйстве.

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Сретение Господне – приметы

Как уже упоминалось, в народной традиции Сретение – это встреча зимы с весной. У западных христиан Сретение, к слову, отмечается 2 февраля – в один день с Днем сурка, когда как раз определяют по приметам, будет весна поздней или ранней. Православные же с таким гаданием ждут до 15 февраля.

Приметы на Сретение утверждают, что:

  • день теплый, солнце светит – и весна теплой будет;
  • снег идет – припозднится весна и выдастся холодной;
  • тихая погода – к хорошему урожаю и роению пчел;
  • сосулек под крышей много – к доброму урожаю кукурузы;
  • капает вода с крыши – к знатному урожаю пшеницы;
  • ветреный день – плодовые деревья уродят;
  • иней на деревьях – гречка и картофель уродят.

Сретение Господне – молитва

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.

***

Кондак

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

праздник православие Сретение Господне
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