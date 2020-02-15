Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные

Поздравления с праздником Сретения – в прозе, стихах и открытки – выбирать стоит радостные и светлые – под стать самому празднику.
С праздником Сретения поздравить старается каждый православный, ведь это один из древнейших и самых светлых праздников христианство. Потому и поздравления со Сретением Господнем – в прозе, стихах и в картинках – выбирать стоит радостные и светлые, под стать самому празднику.
На праздник Сретение Господне вообще нельзя грустить (а еще – работать), иначе не видать радости и веселья в новом году, а лишь грусть и обиды. По примете, чем веселее праздник поведешь – тем быстрее весны дождешься.
Так что на Сретение Господне 2020 поздравления Главред подобрал православные – но при этом светлые и радостные, призванные наполнить душу счастьем и благодатью.
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Сретение Господне – поздравления в прозе, стихах и короткие смс
Сретение Господне – поздравления в прозе:
Поздравляю с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня. Желаю вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет вашим надежным проводником. Будьте здоровы и благополучны!
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Сретение Господне – поздравления своими словами:
Каждый из нас сегодня имеет возможность прикоснуться в миру и покою, который завещал нам Спаситель. Через Сына своего Господь послал спасение на землю, и зародилось христианство. В этот день хочу пожелать всем братьям и сестрам крепкого здоровья. Пусть Сретение Господне станет вестником счастья и мира!
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Сретение Господне – поздравления короткие:
Поздравляя с праздником Сретенья, хочется пожелать достойной жизни и светлого пути, воспитания детей в лучах веры и свете доброты человеческой.
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Принимай смс в поздравленье!
Пусть на Сретенье светлое, чистое
Обретешь ты святое знамение,
И дорогу осветит пусть солнце лучистое!
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Сретение Господне – поздравления в стихах православные:
Каждая дорога – ведет к Господу Богу,
С верою в душе потерпи немного,
Коль в глазах бревно, не ищи соринку,
Сретение Господне, пусть дарит улыбку.
Бисер не сори, перед свиным стадом,
Вера во Христа – главная награда,
Кто его хулит, тот получит словом,
Или кулаком, без лишних разговоров.
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Сретение Господне – поздравление с праздником прикольное:
От единственной встречи порой,
Очень многое в жизни зависит.
Пусть же будет удача с тобой
И по жизни пусть Ангел твой свыше
Наблюдает, ведет и хранит,
От невзгод и потерь защищает.
Ну а я в этот памятный день
Со Сретеньем тебя поздравляю.
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Сретение Господне 2020 – поздравления оригинальные:
В день, когда миру явлен был Спаситель
В обличье малыша у мамы на руках,
Вы поздравленья искренне примите
И в праздник этот позабудьте страх.
Не нужно в Сретенье Господне быть унылым,
Ведь ждет всех только счастье впереди.
Спокойны будьте, радостны и милы
Ведет нас Бог по верному пути.
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Красивые поздравления со Сретением Господним:
Со сретением Господнем,
Веры вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет вам тогда.