Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные

Сретение Господне – открытки анимированные, поздравления в прозе и стихах прелестные / Фото из открытых источников

С праздником Сретения поздравить старается каждый православный, ведь это один из древнейших и самых светлых праздников христианство. Потому и поздравления со Сретением Господнем – в прозе, стихах и в картинках – выбирать стоит радостные и светлые, под стать самому празднику.

На праздник Сретение Господне вообще нельзя грустить (а еще – работать), иначе не видать радости и веселья в новом году, а лишь грусть и обиды. По примете, чем веселее праздник поведешь – тем быстрее весны дождешься.

Так что на Сретение Господне 2020 поздравления Главред подобрал православные – но при этом светлые и радостные, призванные наполнить душу счастьем и благодатью.

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Сретение Господне – поздравления в прозе, стихах и короткие смс

Сретение Господне – поздравления в прозе:

Поздравляю с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня. Желаю вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет вашим надежным проводником. Будьте здоровы и благополучны!

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Сретение Господне – поздравления своими словами:

Каждый из нас сегодня имеет возможность прикоснуться в миру и покою, который завещал нам Спаситель. Через Сына своего Господь послал спасение на землю, и зародилось христианство. В этот день хочу пожелать всем братьям и сестрам крепкого здоровья. Пусть Сретение Господне станет вестником счастья и мира!

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Сретение Господне – поздравления короткие:

Поздравляя с праздником Сретенья, хочется пожелать достойной жизни и светлого пути, воспитания детей в лучах веры и свете доброты человеческой.

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Принимай смс в поздравленье!

Пусть на Сретенье светлое, чистое

Обретешь ты святое знамение,

И дорогу осветит пусть солнце лучистое!

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Сретение Господне – поздравления в стихах православные:

Каждая дорога – ведет к Господу Богу,

С верою в душе потерпи немного,

Коль в глазах бревно, не ищи соринку,

Сретение Господне, пусть дарит улыбку.

Бисер не сори, перед свиным стадом,

Вера во Христа – главная награда,

Кто его хулит, тот получит словом,

Или кулаком, без лишних разговоров.

***

Сретение Господне – поздравление с праздником прикольное:

От единственной встречи порой,

Очень многое в жизни зависит.

Пусть же будет удача с тобой

И по жизни пусть Ангел твой свыше

Наблюдает, ведет и хранит,

От невзгод и потерь защищает.

Ну а я в этот памятный день

Со Сретеньем тебя поздравляю.

***

Сретение Господне 2020 – поздравления оригинальные:

В день, когда миру явлен был Спаситель

В обличье малыша у мамы на руках,

Вы поздравленья искренне примите

И в праздник этот позабудьте страх.

Не нужно в Сретенье Господне быть унылым,

Ведь ждет всех только счастье впереди.

Спокойны будьте, радостны и милы

Ведет нас Бог по верному пути.

***

Красивые поздравления со Сретением Господним:

Со сретением Господнем,

Веры вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет вам тогда.

Открытки со Сретением Господним – картинки

Открытки со Сретением Господним / Православный портал

Открытки со Сретением Господним / Православный портал

Открытки со Сретением Господним / Православный портал