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Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах

15 февраля 2021, 00:19

Лучшие поздравления с праздником Сретение Господне – в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и открытки на Сретенье – собрал Главред.

Сретение Господне - лучшие картинки, поздравления, смс
Сретение Господне - лучшие картинки, поздравления, смс

15 февраля календарь поздравлений предписывает поздравлять с великим церковным праздником Сретение Господне. На Сретение Господне поздравления дарят сегодня друг другу православные христиане.

Поздравления со Сретением призваны пробудить в человеке надежду и веру в лучшее. Это время обновления и радости.

Детальнее о том, как отмечается праздник Сретение – читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать.

Какие традиции, приметы и поверья есть у этого праздника, что нельзя делать в праздник Сретение, а что нужно – читайте в нашем материале Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы.

Лучшие поздравления с праздником Сретение Господне – в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и открытки на Сретенье – собрал Главред на праздник 15 февраля.

Стрітення Господнє - привітання українською мовою

Сретение Господне – поздравления в прозе, стихах и смс

Вот и пришел к нам наконец-то долгожданный православный праздник — Сретение Господне! Ему одинаково рады и взрослые, и дети! Пусть в этот день для вас неустанно поет хор ангелов, а прекрасная Богоматерь шепчет теплые напутствия и волшебные, исцеляющие молитвы. Желаем вам покоя в душе и рая в сердце!

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***

Со Сретением Господним вас,

Собратья христиане!

Пусть Иисус услышит каждого из нас.

Мы же к лику святому его припадаем.

Помни о мыслях своих и поступках,

Старайся, чтоб светлыми были они.

Смуту гони от себя. Неприступно

Храни верность Богу в любые дни.

***

Поздравляем всех христиан с великим праздником Сретения Господня, когда праведному старцу Симеону была дарована встреча с маленьким Мессией! Желаем вам сегодня и всегда не усомниться в своей вере, совершать благие деяния, просить прощения и прощать, жить в гармонии, благости и радости!

***

Со Сретением Господним поздравляю,

Пожелаю вам благих счастливых дней,

Пусть не будет доброте душевной края

В свете истины божественных лучей.

В день, когда младенца пресвятого

Принесли для посвященья Богу в храм,

Вам желаю веры и покоя,

Сбыться всем прекрасным чудесам!

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***

Разрешите, братья и сестры, поздравить вас со Сретением Господним! Пусть этот праздник, символизирующий начало христианства, принесет в вашу жизнь мир и спокойствие! Пусть милость Господня хранит вас от всех возможных напастей!

***

В день, когда миру явлен был Спаситель

В обличье малыша у мамы на руках,

Вы поздравленья искренне примите

И в праздник этот позабудьте страх.

Не нужно в Сретенье Господне быть унылым,

Ведь ждет всех только счастье впереди.

Спокойны будьте, радостны и милы

Ведет нас Бог по верному пути.

***

Сретение Господне — самый светлый праздник в году. Именно поэтому в этот день я хочу пожелать вам светлого счастья, лучистой улыбки и солнечных дней. Пусть ваши золотые руки подарят много изобретений; пусть ваш светлый ум дарует новые идеи; пусть вам завидуют окружающие, но только чистой белой завистью. Со Сретением Господним.

Картинка гиф Сретение Господне - поздравительная открытка со сретением

***

В день Господнего Сретения

Обрести благословение

От души я вам желаю,

С праздником вас поздравляю!

***

В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

***

Пусть Сретение Господне принесёт каждому великое прощение всех ошибок и искупление прегрешений, прогонит прочь тоску, печаль и горести, преумножая доброту, любовь, веру, надежду и счастье! Пусть Господь хранит вас и всегда помогает в ваших благих делах!

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