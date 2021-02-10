Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы

Какие традиции, приметы и поверья есть у этого праздника, что нельзя делать в праздник Сретение, а что нужно – выяснил Главред.
Приближается праздник Сретение Господне. В 2021 году он выпал на понедельник. А, значит, уже скоро пора будет идти в церковь – молиться и запасаться благословением на свадьбу, рождение детей и достойный уход в иной мир.
Католики этот праздник уже отметили – в День сурка. А православные будут отмечать только 15 февраля. Причем в Украине Сретенье – особый праздник, недаром ведь одна из самых древних фресок Сретения (датируется ХII веком) находится как раз в Кирилловской церкви Киева.
Детальнее о том, когда и как отмечается праздник Сретение – читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать.
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Сретение Господне: народные приметы
Народные традиции у Сретения – это сплав христианских и языческих поверий. Главное из которых – это встреча зимы и весны в этот день (как старец Симеон в предании о празднике встретился с младенцем Христом). Отсюда и поговорка, что "на Сретение зима с весною встретилась".
На Сретение ждут сретенскую оттепель, а после праздника начинают приготовления к весне:
- белят плодовые деревья;
- готовят семена на посадку и т.д.
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Приметы на погоду на 15 февраля – праздник Сретение – есть такие:
- оттепель – к ранней весне;
- снег на Сретение – к затяжной и дождливой весне.
Хорошая ясная погода в этот день обещает удачный год для пасечников, ветреная погода и ясная звездная ночь – отличная примета для садоводов (плодовые деревья дадут богатый урожай). А вот для огородников ветреный день 15 февраля – плохая примета: хороший урожай овощей собрать не удастся.
Сретение Господне: что нельзя делать, а что нужно
Языческие корни праздника связаны с божествами огня. У славян в старину этот праздник назывался Громницы. А наши соседи поляки до сих пор называют праздник Сретенье – праздником Громничной Божией Матери.
Отсюда традиция нести из храма в этот день освященные свечи – громничные сретенские свечи.
Считается, что нельзя уйти из церкви на Сретение без освященной свечи.
Такие свечи зажигать принято лишь по особым случаям – в дни помолвки, свадьбы, рождения ребенка или смерти родственника, а также просто чтобы защитить дом от пожара во время грозы.
По поверьям, в день Сретения Господнего категорически нельзя:
- работать – в доме, в огороде, заниматься рукоделием и т.п.;
- ругаться (даже мысленно произносить бранные слова) и просто злиться;
- начинать дальнее путешествие – оно может плохо кончиться;
- купаться в ванной – а вот душ принимать можно;
- устраивать гадания или другие магические ритуалы – в дни церковных праздников церковь подобные забавы особенно не одобряет;
- употреблять алкоголь;
- скучать – это радостный праздник;
- идти на рыбалку и вообще проводить время у воды – наши предки такое времяпрепровождение считали опасным.
Сретение Господне: молитвы
Кондак Сретения Господня
Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.
Величание Сретения
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.