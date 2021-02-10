УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы

10 февраля 2021, 00:30

Какие традиции, приметы и поверья есть у этого праздника, что нельзя делать в праздник Сретение, а что нужно – выяснил Главред.

Сретение Господне что нельзя делать и приметы
Сретение Господне 2021: что нельзя делать и приметы / 1zoom.ru

Приближается праздник Сретение Господне. В 2021 году он выпал на понедельник. А, значит, уже скоро пора будет идти в церковь – молиться и запасаться благословением на свадьбу, рождение детей и достойный уход в иной мир.

Католики этот праздник уже отметили – в День сурка. А православные будут отмечать только 15 февраля. Причем в Украине Сретенье – особый праздник, недаром ведь одна из самых древних фресок Сретения (датируется ХII веком) находится как раз в Кирилловской церкви Киева.

Детальнее о том, когда и как отмечается праздник Сретение – читайте в нашем материале Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать.

Читайте такжеВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов

Сретение Господне: народные приметы

Народные традиции у Сретения – это сплав христианских и языческих поверий. Главное из которых – это встреча зимы и весны в этот день (как старец Симеон в предании о празднике встретился с младенцем Христом). Отсюда и поговорка, что "на Сретение зима с весною встретилась".

На Сретение ждут сретенскую оттепель, а после праздника начинают приготовления к весне:

  • белят плодовые деревья;
  • готовят семена на посадку и т.д.

Читайте такжеЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль

Приметы на погоду на 15 февраля – праздник Сретение – есть такие:

  • оттепель – к ранней весне;
  • снег на Сретение – к затяжной и дождливой весне.

Хорошая ясная погода в этот день обещает удачный год для пасечников, ветреная погода и ясная звездная ночь – отличная примета для садоводов (плодовые деревья дадут богатый урожай). А вот для огородников ветреный день 15 февраля – плохая примета: хороший урожай овощей собрать не удастся.

Сретение Господне: что нельзя делать, а что нужно

Языческие корни праздника связаны с божествами огня. У славян в старину этот праздник назывался Громницы. А наши соседи поляки до сих пор называют праздник Сретенье – праздником Громничной Божией Матери.

Отсюда традиция нести из храма в этот день освященные свечи – громничные сретенские свечи.

Считается, что нельзя уйти из церкви на Сретение без освященной свечи.

Такие свечи зажигать принято лишь по особым случаям – в дни помолвки, свадьбы, рождения ребенка или смерти родственника, а также просто чтобы защитить дом от пожара во время грозы.

По поверьям, в день Сретения Господнего категорически нельзя:

  • работать – в доме, в огороде, заниматься рукоделием и т.п.;
  • ругаться (даже мысленно произносить бранные слова) и просто злиться;
  • начинать дальнее путешествие – оно может плохо кончиться;
  • купаться в ванной – а вот душ принимать можно;
  • устраивать гадания или другие магические ритуалы – в дни церковных праздников церковь подобные забавы особенно не одобряет;
  • употреблять алкоголь;
  • скучать – это радостный праздник;
  • идти на рыбалку и вообще проводить время у воды – наши предки такое времяпрепровождение считали опасным.

Сретение Господне: молитвы

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

Величание Сретения

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

праздник приметы традиции Сретение Господне Сретение
Сейчас вы просматриваете новость «Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбуСамые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 январяКрещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечатьКогда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постовВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов
Следующий материал

Последние новости

00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента
00:55
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
00:30
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
Реклама
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
22:57
Перекраска автомобиля: за что можно получить штраф
22:32
Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе Видео
22:30
Как записать видео с экрана на смартфоне или компьютере: топ лучших программ
22:27
Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы
22:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
Реклама
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
20:27
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи Видео
20:10
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
19:57
Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
19:57
Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день Видео
19:54
В НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе Видео
19:40
Столтенберг резко обратился к России из-за Украины Видео
19:32
СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
19:28
Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист
19:23
Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом Видео
19:22
Телеведущая попала в болото с лягушками, чтобы выиграть соревнование
19:05
В маршрутках Киева и пригорода снова подорожал проезд Видео
19:03
"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику Видео
19:02
Как не нарваться на хакеров: специалисты дали советы
18:51
В Брюсселе рассказали, почему отношения Европы и РФ зашли в тупик
18:45
Стала известна дата проведения и формат главного игрового события года E3 2021 Видео
18:28
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
18:26
В НСЖУ резко отреагировали на закрытие трех телеканалов Видео
18:19
Россияне напланировали десятки мероприятий по снабжению оккупированного Крыма водой Видео
18:17
"Ааа, они размножаются": Сеть развеселила встреча Шмыгаля с "близнецом" в Брюсселе Видео
Реклама
17:49
Epic Games анонсировала показ новых игр и распродажу в EGS – на ней будет Cyberpunk 2077
17:39
"Сковало спину и ноги": Чапкис попал в реанимацию с осложнением пневмании
17:36
Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки Видео
17:24
Жизнь возле уличных фонарей может привести к неизлечимому заболеванию Видео
17:12
Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием Видео
16:51
"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль Видео
16:50
Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов Фото Видео
16:47
В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено Видео
16:30
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
16:24
Названы 5 состояний, которые влияют на усвоение витамина D Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять