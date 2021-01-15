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Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать

15 января 2021, 00:19

Когда отмечается праздник Сретение Господне 2021 и что нельзя делать в этот день – узнал Главред.

Когда праздник Сретение Господне в 2021 году - дата, приметы - картинкисо Сретением Господним
Когда праздник Сретение Господне в 2021 году - дата, приметы / Православный портал

Сретение Господне – праздник важный как с точки зрения церкви (это одно из двунадесятых торжеств), так и для народа.

Люди любят этот праздник за то, что он символизирует встречу зимы с весной. То есть, по сути, это праздник новой поры и новых надежд.

Когда Сретение Господне в 2021 году

Дата праздника неизменна – это всегда 15 февраля. Сретение Господне 2021 отмечается в понедельник.

Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуПо народным приметам, это день, когда зима встречается с весной в 2021 году. Само слово "сретение" и означает "встречу".

Это первая встреча весны. Потом будет еще две: на "сороки" (День сорока святых 22 марта, на пару дней позже дня весеннего равноденствия), а третья – на Благовещение (7 апреля).

Чему посвящен праздник Сретение Господне

По приметам, праздник знаменует поворот на весну, начало нового сезона в природе. В народе говорят, что именно на Сретение приходятся последние морозы зимы – дальше уже и дороги размокают из-за оттепели, и снег на реках непрочный, ломкий становится.

История праздника Сретение Господне тоже связана со встречей: в этот день Дева Мария с мужем Иосифом принесли младенца Иисуса в иерусалимский храм – где Его повстречал старец Симеон.

Глубинный смысл праздника Сретение — это встреча всех христиан (в лице старца Симеона) с Господом нашим.

Христа принесли в храм на 40-й день его жизни. По традиции, всех младенцев спустя 40 дней после рождения принято посвящать Богу. Обряд крещения в современных условиях также проводят спустя 40 дней после рождения.

В какой день недели и в каком возрасте крестят детей (можно ли крестить ребенка до 40 дней) и когда нельзя крестить ребенка – читайте в материале Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка.

Сретение Господне: что нельзя делать и приметы

На Сретение принято ходить в церковь: молиться, святить воду и свечи. Сретенские свечи зажигают лишь в час особого отчаяния и беды.

На праздничный стол принято подавать блины, а на само застолье звать всю родню.

В Сретение Господне нельзя:

  • заниматься грязной и тяжелой работой, особенно по дому – запрет не распространяется на рабочие смены и работу в помощь ближнему и тому, кто нуждается;
  • отправляться в дальнюю дорогу – эта примета возникла из-за погодных условий (в старину в это время начиналась распутица на дорогах), но до сих пор многие верят, что удачу такая поездка не принесет;
  • оставлять деньги на кухонном столе – чтоб не прогнать достаток и удачу из дома;
  • унывать, ссориться или ругаться.

Приметы на Сретение Господне подскажут, какой будет погода весной 2021 года:

⇒ Если вечером морозно, а небо звездное – это к поздней весне.

⇒ Оттепель обещает раннюю весну.

⇒ Снег идет – весна будет дождливой и затяжной. Также снег с утра – к урожаю ранних зерновых, в обед – средних, а после обеда – поздних зерновых. Метель и вьюга предупреждали, что хорошего урожая в этом году ждать не стоит.

⇒ Если солнце ни разу из-за облаков не показалось – после 24 февраля ждали прихода власьевских морозов.

⇒ Ветреный день – к урожаю фруктов. С этой же целью суеверные садоводы трясут фруктовые деревья в этот день – "чтоб были с плодами".

Можно ли жениться на Сретение Господне

Проводить венчание в дни больших церковных праздников (тем более, накануне поста) не рекомендуется. Играть свадьбу принято уже после Пасхи.

В какие дни можно венчаться в 2021 году по венчальному календарю и благоприятные даты для свадьбы по лунному календарю 2021 – читайте в материале Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания.

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