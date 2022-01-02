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Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка

2 января 2022, 14:21

В какой день недели и в каком возрасте крестят детей (можно ли крестить ребенка до 40 дней) и когда нельзя крестить ребенка – выяснил Главред.

Благоприятные дни для крещения ребенка в 2021 году - когда лучше крестить
Благоприятные дни для крещения ребенка в 2022 году - когда лучше крестить / vseodetyah.com

Таинство крещения – основополагающее в жизни каждого христианства. С этого дня человек принят в лоно церкви. Это день духовного рождения человека. Только после крещения ребенок может принимать участие во всех остальных таинствах – причастии, а со временем – исповеди, венчания и т.д.

Поэтому священники и призывают родителей серьезно и обстоятельно подходить к вопросу крещения малыша, выбору его крестных родителей и даже к дате, когда крестить ребенка. Причем на то, когда крестить ребенка в 2022 году – не влияет лунный календарь, народные приметы или предсказания шамана, подчеркивает церковь.

  1. Когда лучше крестить ребенка в 2022 году
  2. В каком возрасте крестить ребенка
  3. Когда нельзя крестить ребенка
  4. Можно ли крестить ребенка на Крещение и Рождество
  5. Можно ли крестить ребенка без крестных
  6. Можно ли крестить ребенка с месячными
  7. Можно ли крестить ребенка два раза
  8. Можно ли крестить ребенка кумы или кума, родителям

Когда лучше крестить ребенка в 2022 году

Церковь разрешает крестить ребенка в любой день – хоть в пост, хоть в великий церковный праздник, подчеркнул священник Сергий Звонарев.


Здесь свою роль может решать только человеческий фактор: по большим церковным праздникам в храмах обычно многолюдно, поэтому провести таинство в спокойной комфортной обстановке вряд ли получится. А в тот же пост не выйдет устроить пышное застолье в честь крещения ребенка с песнями и танцами (для кого-то это важно).

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Благоприятные дни для крещения ребенка в 2022 году могут подсказать народные приметы. Например, поверья так расписывают, в какой день недели крестят детей:

  • вторник;
  • четверг;
  • суббота;
  • воскресенье.

К слову, суббота и воскресенье – действительно самые благоприятные дни для крещения ребенка в 2022 году чисто с практической точки зрения: церковные службы на выходных длятся меньше, поэтому у священника остается больше времени для совершения обряда крещения.

Те же народные приметы, помимо крещения в понедельник, среду и пятницу (эти дни просто являются постными – но про крещение в пост, с точки зрения церкви, уже говорилось выше) – также запрещают:

  • брать в кумовья тезок будущего крестника: имена у крестных родителей и малыша должны быть разными, чтоб судьбы не "спутать";
  • отдавать кому-то крестильную рубашку младенчика;
  • раскрывать кому-то имя, которым крестили малыша.

В каком возрасте крестить ребенка

Обычно обряд проводят после сорокового дня от рождения малыша и до года. Но тут так же как с датой: церковь всегда "за" крещение ребенка, поэтому крестят и более взрослых деток, и взрослых людей вообще.

К слову, вопрос "когда нужно крестить ребенка по Библии" – с подвохом: Священное Писание креститься предписывало в сознательном возрасте, то есть не детям, а уже взрослым людям. Например, сам Иисус Христос крестился в возрасте 30 лет. Сегодня возрастного ограничения нет – поэтому крестят и младенцев.

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Когда нельзя крестить ребенка

А теперь немного о том, можно ли крестить ребенка до 40 дней. Считается, что нет. И большинство священников этого правила придерживается. Но тут есть исключение – если малыш болен: в этом случае священники порою и сами настаивают на проведении обряда.

Можно ли крестить ребенка на Крещение и Рождество


Формально – да. При этом есть народные приметы, которые утверждают: окрестить ребенка на Крещение или Рождество – подарить ему счастливую судьбу и защиту Небес. Однако из-за занятости батюшек в такой большой праздник, как Крещение Господне – вряд ли удастся найти священнослужителя, который проведет обряд. К тому же в храмах в этот день очень много народу.

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Можно ли крестить ребенка без крестных

Да. Если не удается найти достойного духовного родителя для малыша, то хватит и одного крестного – одного пола с ребенком.

Можно ли крестить ребенка с месячными

Можно – но в этом случае крестная должна честно предупредить об этом священника и не должна прикасаться к иконам. Если женщина скроет такое от священнослужителя – то это большой грех, который целиком ложиться на нее (на малыше это не отображается).

Можно ли крестить ребенка два раза

Нет, так как процесс крещения необратим. Даже если человека по какой-то причине отлучили от церкви – то назад принимают через обряд покаяния, а не крещения.

"А если уж так случилось, что крестного по уважительным причинам необходимо заменить, то можно [например] возложить функции крестных на кого-то из числа свидетелей, которые присутствовали при крещении, прочитав молитву об усыновлении", – пояснил игумен Герман (Скрыпник).

Можно ли крестить ребенка кумы или кума, родителям

На счет кумовьев – это возможно, но священники все же такое не приветствуют.

Крестить ребенка нельзя:

  • кровным родителям;
  • тем, кто сам не крещен или крещен в другой вере (иноверцам);
  • мужу и жене – так как после крещения они становятся духовными родственниками, и получается вроде как духовный "инцест".

Ранее мы опубликовали, какого числа православное Рождество 2022, когда Крещение 2022, Татьянин день и Святки – в материале Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты.

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