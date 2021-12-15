Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

Православный календарь на январь 2022 / depositphotos.com/

Новый год 2022 начинается с череды важных религиозных праздников для христиан. Великие и двунадесятые праздники в январе 2022 – Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение.

Для православных христиан продолжается Рождественский пост. Он заканчивается 7 января – в день празднования Рождества Христова. В период с 7 по 17 января – Святки постных дней не предусмотрено. Однодневные посты в январе 2022: 18, 21, 26 и 28 января.

О том, какие важные церковные праздники ждут украинцев в новом году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Православные церковные праздники в январе 2022 в Украине

1 января – какой церковный праздник

Память Ильи Муромца Киево-Печерского.

2 января – какой церковный праздник

Предпразднество Рождества Христова.

Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.

4 января – какой церковный праздник

Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

6 января – какой церковный праздник

Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник).

7 января – какой церковный праздник

Рождество Христово.

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8 января – какой церковный праздник

Собор Пресвятой Богородицы.

9 января – какой церковный праздник

Апостола первoмученика и архидиакона Стефана.

13 января – какой церковный праздник

Отдание праздника Рождества Христова.

14 января – какой церковный праздник

Обрезание Господне.

Святителя Василия Великого.

15 января – какой церковный праздник

Предпразднство Богоявления.

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17 января – какой церковный праздник

Собор 70 апостолов.

18 января – какой церковный праздник

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

Пророка Михея.

19 января – какой церковный праздник

Святое Богоявление, Крещение Господне.

20 января – какой церковный праздник

Собор Иоанна Предтечи.

Попразднство Богоявления.

Православный календарь январь 2022

21 января – какой церковный праздник

Преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

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25 января – какой церковный праздник

Мученицы Татианы Римской.

27 января – какой церковный праздник

Равноапостольной Нины.

30 января – какой церковный праздник

Преподобного Антония Великого.

31 января – какой церковный праздник

Память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских.

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