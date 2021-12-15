Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

Рождество, Крещение, Татьянин день - самые важные церковные даты в календаре Главреда.
Новый год 2022 начинается с череды важных религиозных праздников для христиан. Великие и двунадесятые праздники в январе 2022 – Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение.
Для православных христиан продолжается Рождественский пост. Он заканчивается 7 января – в день празднования Рождества Христова. В период с 7 по 17 января – Святки постных дней не предусмотрено. Однодневные посты в январе 2022: 18, 21, 26 и 28 января.
О том, какие важные церковные праздники ждут украинцев в новом году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Православные церковные праздники в январе 2022 в Украине
1 января – какой церковный праздник
- Память Ильи Муромца Киево-Печерского.
2 января – какой церковный праздник
- Предпразднество Рождества Христова.
- Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.
4 января – какой церковный праздник
- Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
6 января – какой церковный праздник
- Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник).
7 января – какой церковный праздник
- Рождество Христово.
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8 января – какой церковный праздник
- Собор Пресвятой Богородицы.
9 января – какой церковный праздник
- Апостола первoмученика и архидиакона Стефана.
13 января – какой церковный праздник
- Отдание праздника Рождества Христова.
14 января – какой церковный праздник
- Обрезание Господне.
- Святителя Василия Великого.
15 января – какой церковный праздник
- Предпразднство Богоявления.
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17 января – какой церковный праздник
- Собор 70 апостолов.
18 января – какой церковный праздник
- Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
- Пророка Михея.
19 января – какой церковный праздник
- Святое Богоявление, Крещение Господне.
20 января – какой церковный праздник
- Собор Иоанна Предтечи.
- Попразднство Богоявления.
21 января – какой церковный праздник
- Преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
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25 января – какой церковный праздник
- Мученицы Татианы Римской.
27 января – какой церковный праздник
- Равноапостольной Нины.
30 января – какой церковный праздник
- Преподобного Антония Великого.
31 января – какой церковный праздник
- Память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских.
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