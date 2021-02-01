День сурка и христианство: что надо делать в этот праздник

2 февраля - праздник День сурка и Сретение: ритуалы / 1zoom.ru

2 февраля отмечается праздник День сурка, который для большинства связан с американским фильмом и гаданием на весну с помощью пушистого щекастого животного.

Однако на самом деле традиции праздника уходят корнями еще в древнее язычество. При этом День сурка связан также и с христианством, подчеркнула в комментарии ТСН эзотерик Елена Кузьмич.

Языческие корни Дня сурка переплетаются с Имболком – праздником прибавления молока у животных (в частности, у овец) и очищения у кельтов. Это время пробуждения природы, когда уже начинали ожидать весны.

Читайте такжеДень сурка: почему надо жечь свечи и как привлечь деньги и любовьРитуалы Имболка связаны с огнем и весельем. Люди жгли костры и свечи, напитываясь энергией огня.

"Также в этот день была традиция изготавливать кресты-обереги. Символ креста, как известно, существовал задолго до появления христианства, а пересечение двух отрезков символизировал Солнце и его жизненную силу. Эти кресты изготавливались из дерева, например, рябины, ведь сейчас идет кельтский месяц рябины. Ее древесина якобы защищала от пожаров. Такие кресты вешались над дверью или окнами на весь год, а затем сжигались и заменялись новыми на следующий Имболк", – перечислила Кузьмич.

Читайте такжеКогда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечатьЧто касается христианских параллелей, то День сурка тесно связан с великим церковным праздником Сретение Господне. Сретение у православных отмечается 15 февраля. Но по юлианскому календарю дата праздника – как раз 2 февраля.

При этом одна из главных традиций на Сретение – святить в церкви сретенские громничные свечи, которые зажигают потом во время грозы, чтобы в дом не попала молния.

Сама история Сретения связана с обрядом очищения.

"Праздник Сретения посвящен очищению Девы Марии после родов и рождения Иисуса Христа. Ведь раньше (да и сейчас), с точки зрения церкви, женщина в течение 40 дней после рождения ребенка считается нечистой из-за естественных процессов в своем организме и не может посещать церковь. Именно Сретение и знаменует очищение Девы Марии и ее посещение храма", – уточнила эзотерик.

Заодно на Сретение есть приметы, какой будет весна – поздней или ранней:

день солнечный – значит, остаток зимы холодным будет,

дождливый или со снегом день – погода в следующие шесть недель будет без ветра и теплой.

Так что День сурка – это, по сути, репетиция Сретения, когда полагается очищать дом огнем свечей, а себя – позитивными мыслями и верой в лучшее.

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