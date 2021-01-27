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День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник

27 января 2021, 00:55

Что значит праздник День сурка, какие у него приметы и что нельзя делать в этот день – узнал Главред.

День сурка 2021 - смысл праздника, приметы и ритуалы
День сурка 2021 - смысл праздника, приметы и ритуалы / 1zoom.ru

2 февраля отмечается праздник День сурка. В 2021 году он выпал на вторник. И многие до сих пор до конца не понимают, что означает День сурка и зачем его вообще отмечать.

Что значит праздник День сурка, какие у него приметы и что нельзя делать в этот день – разобрался Главред.

День сурка – история праздника

Этот праздник очень любят в Штатах и Канаде. Хотя "родиной" праздника считается Германия – а в США, мол, День сурка завезли переселенцы.

С помощью пушистых метеорологов еще со времен античности люди пытались предсказать погоду: будет весна поздней или ранней. А ведь именно от погоды зависело, когда сеять урожай, как распределять оставшиеся припасы и многое другое.

В Древнем Риме приближение весны предсказывали ежи, в Германии за это отвечали барсуки, а в Америке эту непростую задачу доверили суркам.

Есть и объяснение, почему именно 2 февраля – праздник сурков. Это своего рода "экватор" между зимнем солнцестоянием и весенним равноденствием.

День сурка – приметы

Главная примета в День сурка – увидит животное свою тень или нет. Но у сурка ведь не спросишь, что он видит – так что ориентируются на погоду 2 февраля:

  • солнечный день – есть тень, сурок уползет назад в норку: весна будет поздней;
  • пасмурная погода – не видно тени: жди ранней весны.

Конечно, современные синоптики суркам уже не доверяют: говорят, что те часто ошибаются. Но традиция следить за сурком в этот день осталась.

Читайте такжеУкраинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал датуЕсть и другие приметы на 2 февраля:

  • чем морознее погода – тем быстрее наступит весна;
  • теплый день – к заморозкам и снежным метелям.

Что означает выражение "день сурка"

Выражение "день сурка" стало нарицательным после выхода фильма "День сурок" в 1993 году с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. По сюжету, главный герой вынужден переживать один и тот же день бесчисленное количество раз – пока не разберется в своих жизненных приоритетах.

Поэтому "день сурка" психология трактует как ощущение рутины: когда каждый день похож на предыдущий. Часто этот синдром усугубляется чувством вины, которую человек испытывает, потому что не может изменить свои жизненные обстоятельства.

Так что психологи советуют сосредотачиваться на позитиве, постепенно менять в жизни какие-то мелочи и искать, на что бы переключиться (хобби, спонтанный поход на каток или что-то в этом духе).

День сурка – что нельзя делать и что надо

Эзотерики советуют в День сурка максимально исключить из своей жизни негатив – мысленно и физически. То есть думать о хорошем, а от плохого избавляться: сделать генеральную уборку, выкинуть вещи, которые раздражают, порвать с токсичными людьми и т.д.

Считается, что в будущем человек получит от судьбы то, о чем думает 2 февраля.

Поэтому в этот день можно смело:

  • молиться,
  • загадывать желания,
  • визуализировать свои мечты.

Желательно делать это при зажженных свечах: по поверью, чем больше свечей горит в доме в этот день – тем больше в жилище войдет денежной и любовной энергетики.

А все посты и праздники февраля 2021 Главред собрал в материале Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов.

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