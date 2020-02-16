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16 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Семена и Анны

16 февраля 2020, 00:19

16 февраля – праздник Хранитель младенцев. Традиции дня связаны с праздником Сретение Господне, а приметы подскажут, когда в Украину придет весна 2020.

16 февраля – праздник женщин и день Семена и Анны – что нельзя делать, приметы
16 февраля – праздник женщин и день Семена и Анны – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

16 февраля 2020 – сегодня праздник детей и ремонта.

Из мировых праздников стоит отметить День сияющей звезды в КНДР (так нескромно там именуется День рождения Ким Чен Ира – национальный праздник у китайцев) и День женщин 2020 в Исландии.

Литва отмечает нынче День восстановления государственности.

По народному календарю, 16 февраля – Семен и Анна или Хранитель младенцев, а еще Починки.

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16 февраля: праздник церковный

На следующий день после Сретения 2020 церковь чествует память святых, которые, собственно, и встретились с Христом накануне – это святая Анна и благочестивый старец Симеон.

В честь них православный праздник 16 февраля и получил свое народное название – Хранитель младенцев.

Сегодня молятся святым Симеону (Семену) и Анне о здоровье новорожденных малышей.

Поста нет.

16 февраля: приметы

Сегодня можно узнать, когда в Украину придет весна 2020. Погодные приметы утверждают, что с этого дня начинали подсчитывать утренние морозы: вот как только в седьмой раз утром подморозило – так и можно считать, что весна пришла.

Есть такие приметы 16 февраля на погоду:

  • снег валит хлопьями – к дождливому лету;
  • воробьи расчирикались – к ранней весне.

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16 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Третье название сегодняшнего праздника – Починки: в этот день принято заниматься ремонтом – исторически саней и сбруи, но в современной жизни – всякой домашней утвари и техники.

Причем к домашней работе старались приступить пораньше: по поверью, чем раньше сегодня за работу примешься – тем быстрее весна наступит в этом году.

Заодно старались задобрить домового – оставив ему каши в одном из углов кухни.

По народным поверьям, 16 февраля нельзя:

  • лениться;
  • подметать – в венике, по поверьям, живет домой, и если сегодня подмести пол, то можно оставить дом без его защиты;
  • брать в долг – к бедности;
  • носить черное – притягивать неприятности;
  • сквернословить и ругаться – особенно с родителями или им со своими детьми.

16 февраля: именины

День ангела справляют Анна и Семен, а также Адриан, Василий и Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман и Тимофей.

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16 февраля: кто родился

16 февраля родились такие знаменитости:

  • 1831 — русский писатель Николай Лесков.
  • 1905 — украинский агрохимик, почвовед и физиолог растений Петр Власюк.
  • 1925 — кинооператор Валерий Гинзбург (Солдат Иван Бровкин, Иван Бровкин на целине, Когда я стану великаном и др.).
  • 1941 — бывший лидер КНДР Ким Чен Ир.
  • 1964 — английский актер театра, кино и телевидения Кристофер Экклстон (Угнать за 60 секунд, Елизавета, 28 дней спустя, Бросок кобры, Тор 2: Царство тьмы, Доктор Кто и др.).
  • 1989 — американская киноактриса Элизабет Олсен (Олдбой, Годзилла; больше всего известна по роли Ванда/Алая ведьма в Мстителях).

традиции праздник приметы
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