17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота

Поздравления с Днем доброты рассылают 17 февраля, а приметы подскажут – что нельзя делать сегодня.
17 февраля 2020 – сегодня праздник доброты.
Мир отмечает День спонтанного проявления доброты. С Днем доброты прикольные картинки и пожелания своими словами мы подобрали в материале С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления.
Также сегодня ряд стран празднуют Международный день кота. В США – День президентов, а Канаде – День наследия.
По народному календарю, 17 февраля – Никола Студеный или Волчий сват.
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17 февраля: праздник церковный
17 февраля православные чтят память преподобного Николая исповедника, игумена Студийского. Он прославился даром исцеления, который получил от Бога за его исповедническую и подвижническую жизнь.
В этот день святому Николаю молятся об исцелении от различных болезней.
Поста нет.
17 февраля: приметы
Есть такие приметы 17 февраля на погоду и не только:
- лес почернел – к оттепели;
- еловые ветки к земле клонятся – к метели;
- день холодный – к снегопаду;
- птица приснилась – к вестям, свинья – к жизненным трудностям.
17 февраля: что нельзя делать, а что нужно
Николу нередко звали Волчий сват: в это время как раз свадебная пора у волков – и якобы только святой знает, где волки устроили себе логово и станут растить волчат.
В этот день принято делать уборку в доме (День Агафьи 18 февраля не принято проводить в грязном доме) и молиться о здоровье.
Считается, что особенно удачны на Николу – молитвы о здоровье желудка и поджелудочной железы.
В старину люди даже над скотиной в этот день читали специальные охранные молитвы – чтоб скот не болел и не попался в зубы к лесному зверью.
Также можно устраивать гадания 17 февраля – время как раз подходящее.
По народным поверьям, 17 февраля нельзя:
- отправляться в дальний путь и вообще без нужды выходить из дому – примета возникла из-за разгула лесного зверья в эту пору;
- охотиться – см. выше;
- трогать бездомных собак – лучше держаться от них подальше, а то кинуться могут;
- ногти стричь, мыться и стричься – к беде;
- носить красное – этот цвет грозит навлечь на человека чужую агрессию и несчастья.
Наши предки если и переступали порог своего дома в этот день – то лишь после молитвы святому Николаю: считалось, что она все опасности сгладит.
17 февраля: именины
День ангела справляют Анна и Екатерина, а также Александр, Алексей, Андрей и Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван и Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.
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17 февраля: кто родился
17 февраля родились такие знаменитости:
- 1867 — украинский военный моряк, один из руководителей Севастопольского вооруженного восстания 1905 Петр Шмидт, известный как лейтенант Шмидт.
- 1906 — советская писательница, автор стихов для детей Агния Барто.
- 1943 — украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская (Ярослав Мудрый, Дорога на Сечь, сериал Роксолана и др.).
- 1947 — российский певец, поэт, композитор Вячеслав Малежик.
- 1954 — американская актриса Рене Руссо (Афера Томаса Крауна, Шоу начинается, Тор и др.).
- 1965 — американский кинорежиссер и кинопродюсер Майкл Бэй (Плохие парни, Армагеддон, Перл-Харбор, серия фильмов о Трансформерах и др.).
- 1981 — американский актер, режиссер, монтажер, композитор, сценарист, продюсер Джозеф Гордон-Левитт (Начало, 10 причин моей ненависти, Темный рыцарь: Возрождение легенды, Петля времени, Сноуден и др.).
- 1981 — американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон.
- 1988 — украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.
- 1991 — британский поп-музыкант и актер Эд Ширан.