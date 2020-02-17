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17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота

17 февраля 2020, 00:19

Поздравления с Днем доброты рассылают 17 февраля, а приметы подскажут – что нельзя делать сегодня.

17 февраля – праздник День доброты 2020 и День Николая – поздравления, что нельзя делать
17 февраля – праздник День доброты 2020 и День Николая – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

17 февраля 2020 – сегодня праздник доброты.

Мир отмечает День спонтанного проявления доброты. С Днем доброты прикольные картинки и пожелания своими словами мы подобрали в материале С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления.

Также сегодня ряд стран празднуют Международный день кота. В США – День президентов, а Канаде – День наследия.

По народному календарю, 17 февраля – Никола Студеный или Волчий сват.

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17 февраля: праздник церковный

17 февраля православные чтят память преподобного Николая исповедника, игумена Студийского. Он прославился даром исцеления, который получил от Бога за его исповедническую и подвижническую жизнь.

В этот день святому Николаю молятся об исцелении от различных болезней.

Поста нет.

17 февраля: приметы

Есть такие приметы 17 февраля на погоду и не только:

  • лес почернел – к оттепели;
  • еловые ветки к земле клонятся – к метели;
  • день холодный – к снегопаду;
  • птица приснилась – к вестям, свинья – к жизненным трудностям.

17 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Николу нередко звали Волчий сват: в это время как раз свадебная пора у волков – и якобы только святой знает, где волки устроили себе логово и станут растить волчат.

В этот день принято делать уборку в доме (День Агафьи 18 февраля не принято проводить в грязном доме) и молиться о здоровье.

Считается, что особенно удачны на Николу – молитвы о здоровье желудка и поджелудочной железы.

В старину люди даже над скотиной в этот день читали специальные охранные молитвы – чтоб скот не болел и не попался в зубы к лесному зверью.

Также можно устраивать гадания 17 февраля – время как раз подходящее.

По народным поверьям, 17 февраля нельзя:

  • отправляться в дальний путь и вообще без нужды выходить из дому – примета возникла из-за разгула лесного зверья в эту пору;
  • охотиться – см. выше;
  • трогать бездомных собак – лучше держаться от них подальше, а то кинуться могут;
  • ногти стричь, мыться и стричься – к беде;
  • носить красное – этот цвет грозит навлечь на человека чужую агрессию и несчастья.

Наши предки если и переступали порог своего дома в этот день – то лишь после молитвы святому Николаю: считалось, что она все опасности сгладит.

17 февраля: именины

День ангела справляют Анна и Екатерина, а также Александр, Алексей, Андрей и Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван и Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

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17 февраля: кто родился

17 февраля родились такие знаменитости:

  • 1867 — украинский военный моряк, один из руководителей Севастопольского вооруженного восстания 1905 Петр Шмидт, известный как лейтенант Шмидт.
  • 1906 — советская писательница, автор стихов для детей Агния Барто.
  • 1943 — украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская (Ярослав Мудрый, Дорога на Сечь, сериал Роксолана и др.).
  • 1947 — российский певец, поэт, композитор Вячеслав Малежик.
  • 1954 — американская актриса Рене Руссо (Афера Томаса Крауна, Шоу начинается, Тор и др.).
  • 1965 — американский кинорежиссер и кинопродюсер Майкл Бэй (Плохие парни, Армагеддон, Перл-Харбор, серия фильмов о Трансформерах и др.).
  • 1981 — американский актер, режиссер, монтажер, композитор, сценарист, продюсер Джозеф Гордон-Левитт (Начало, 10 причин моей ненависти, Темный рыцарь: Возрождение легенды, Петля времени, Сноуден и др.).
  • 1981 — американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон.
  • 1988 — украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.
  • 1991 — британский поп-музыкант и актер Эд Ширан.

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