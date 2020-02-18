18 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Голодухи

Традиции 18 февраля связаны с поминанием умершей родни, а приметы подскажут – насколько жарким будет лето.
18 февраля 2020 – сегодня праздник защиты от пожаров.
Россия отмечает День транспортной полиции, а в Туркменистане – День дипломатических работников.
По народному календарю, 18 февраля – Агафья Коровница или Голодуха.
18 февраля: праздник церковный
18 февраля православные почитают святую Агафию. Эту христианскую мученицу в свое время домогался один знатный язычник, а когда благочестивая девица ему отказала – обрек ее на муки. Но даже на смертном одре Агафия от своей веры и жизненных принципов не отказалась.
В православии святая Агафия – покровительница домашнего скота и защитница от пожаров.
Поста нет.
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18 февраля: приметы
Есть такие приметы 18 февраля на погоду:
- теплый день – значит, теплая пора надолго установилась;
- морозный день – к резкому наступлению весны и сухому жаркому лету;
- бесснежный день – к засушливому лету.
18 февраля: что нельзя делать, а что нужно
Голодухой день прозвали в народе за то, что к этому времени у крестьян часто заканчивались корма – что оборачивалось падежом скотины и голодом уже для семьи. Так что в этот день старались укрепить здоровье домашнего скота – молитвами, а кто и заговорами со специальными ритуалами.
Также в этот день молились святой Агафье о защите от пожаров, заговаривали дом от пожаров.
Был и специальный ритуал защиты от пожара на Агафью: в этот день в церкви святили хлеб – и в случае пожара бросали эту краюху или в огонь, или, наоборот, в сторону от дома, куда подальше.
Также на Агафью принято поминать усопших родных, особенно тех, кто умер насильственной смертью.
По народным поверьям, 18 февраля нельзя:
- ложиться спать в ночь на Агафью – а то, мол, проникнет в дом нечисть;
- оставлять дом неубранным – уборку старались сделать еще накануне, а на Агафью поддерживать чистоту;
- ссориться с родней.
18 февраля: именины
День ангела справляют Александра и Василиса, Антон, Макар и Михаил, Феодосий.
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18 февраля: кто родился
18 февраля родились такие знаменитости:
- 1516 — английская королева Мария I Тюдор.
- 1898 — итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari Энцо Феррари.
- 1933 — японская и американская художница, певица, музыкант Йоко Оно, вдова Джона Леннона.
- 1934 — французский модельер Пако Рабан.
- 1950 — американская актриса и певица Сибилл Шеперд (Детективное агентство "Лунный свет", Однажды преступив закон, Секс в большом городе и др.).
- 1950 — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джон Хьюз (Бетховен, Один дома, Клуб Завтрак и др.).
- 1954 — американский киноактер, танцор и певец Джон Траволта (Криминальное чтиво, Майкл, Без лица, Кодекс Готти и пр.).
- 1965 — американский рэпер и продюсер Dr. Dre.
- 1975 — молдавский политический деятель, президент Молдавии Игорь Додон.