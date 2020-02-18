18 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Голодухи

18 февраля – праздник полиции и день Агафьи-Голодухи – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

18 февраля 2020 – сегодня праздник защиты от пожаров.

Россия отмечает День транспортной полиции, а в Туркменистане – День дипломатических работников.

По народному календарю, 18 февраля – Агафья Коровница или Голодуха.

18 февраля: праздник церковный

18 февраля православные почитают святую Агафию. Эту христианскую мученицу в свое время домогался один знатный язычник, а когда благочестивая девица ему отказала – обрек ее на муки. Но даже на смертном одре Агафия от своей веры и жизненных принципов не отказалась.

В православии святая Агафия – покровительница домашнего скота и защитница от пожаров.

Поста нет.

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18 февраля: приметы

Есть такие приметы 18 февраля на погоду:

теплый день – значит, теплая пора надолго установилась;

морозный день – к резкому наступлению весны и сухому жаркому лету;

бесснежный день – к засушливому лету.

18 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Голодухой день прозвали в народе за то, что к этому времени у крестьян часто заканчивались корма – что оборачивалось падежом скотины и голодом уже для семьи. Так что в этот день старались укрепить здоровье домашнего скота – молитвами, а кто и заговорами со специальными ритуалами.

Также в этот день молились святой Агафье о защите от пожаров, заговаривали дом от пожаров.

Был и специальный ритуал защиты от пожара на Агафью: в этот день в церкви святили хлеб – и в случае пожара бросали эту краюху или в огонь, или, наоборот, в сторону от дома, куда подальше.

Также на Агафью принято поминать усопших родных, особенно тех, кто умер насильственной смертью.

По народным поверьям, 18 февраля нельзя:

ложиться спать в ночь на Агафью – а то, мол, проникнет в дом нечисть;

оставлять дом неубранным – уборку старались сделать еще накануне, а на Агафью поддерживать чистоту;

ссориться с родней.

18 февраля: именины

День ангела справляют Александра и Василиса, Антон, Макар и Михаил, Феодосий.

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18 февраля: кто родился

18 февраля родились такие знаменитости: