19 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Вуколы-Жуколы

19 февраля – праздник китов и день Вуколы-Жуколы – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

19 февраля 2020 – сегодня праздник китов, книг и птичек.

Мир отмечает Всемирный день китов. А в Армении проходит День дарения книг. В России чествуют знатоков птиц: у них там День орнитолога.

Киргизия празднует День сотрудника финансовой полиции, а Туркмения – День государственного флага.

По народному календарю, 19 февраля – Вукол Телятник или Жуколы.

19 февраля – праздник церковный

Православный праздник 19 февраля установлен в память о святом Вуколе — первом епископе Смирнской церкви в Малой Азии и ученике апостола Иоанна Богослова.

Фермеры в этот день молятся о здоровье своих коров.

А в народе верят: если на Луку одинокому человеку помолиться – скоро он свою вторую половинку непременно найдет.

Постный день.

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19 февраля – приметы

Есть такие приметы 19 февраля на погоду:

мороз – к бурной весне, но сухому и жаркому лету;

птицы расселись на верхушки деревьев – к потеплению.

19 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Жуколы – такое название праздник в народе получил благодаря телятам: жуколами в народе кличут телят, что родились в феврале, то есть как раз примерно в это время.

В старину простой люд в этот день особенно тщательно ухаживал за коровами и их приплодом.

Сны, что приснились в ночь с 18 на 19 февраля, по поверью, сбудутся через восемь дней – если о них никому не говорить. А если увидел сон днем 19 февраля – то такой сбудется через шесть лет (тоже если не рассказывать о нем).

По народным поверьям, 19 февраля нельзя:

ссориться – особенно с соседями;

выходить из дому без амулета – а то сглазят.

19 февраля – именины

День ангела справляют Кристина, Мария и Марфа, а также Александр, Анатолий и Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян и Юлиан.

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19 февраля – кто родился

19 февраля родились такие знаменитости: