19 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Вуколы-Жуколы

В праздник 19 февраля нужно молиться людям одиноким и обращать внимание на сны.
19 февраля 2020 – сегодня праздник китов, книг и птичек.
Мир отмечает Всемирный день китов. А в Армении проходит День дарения книг. В России чествуют знатоков птиц: у них там День орнитолога.
Киргизия празднует День сотрудника финансовой полиции, а Туркмения – День государственного флага.
По народному календарю, 19 февраля – Вукол Телятник или Жуколы.
19 февраля – праздник церковный
Православный праздник 19 февраля установлен в память о святом Вуколе — первом епископе Смирнской церкви в Малой Азии и ученике апостола Иоанна Богослова.
Фермеры в этот день молятся о здоровье своих коров.
А в народе верят: если на Луку одинокому человеку помолиться – скоро он свою вторую половинку непременно найдет.
Постный день.
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19 февраля – приметы
Есть такие приметы 19 февраля на погоду:
- мороз – к бурной весне, но сухому и жаркому лету;
- птицы расселись на верхушки деревьев – к потеплению.
19 февраля – что нельзя делать, а что нужно
Жуколы – такое название праздник в народе получил благодаря телятам: жуколами в народе кличут телят, что родились в феврале, то есть как раз примерно в это время.
В старину простой люд в этот день особенно тщательно ухаживал за коровами и их приплодом.
Сны, что приснились в ночь с 18 на 19 февраля, по поверью, сбудутся через восемь дней – если о них никому не говорить. А если увидел сон днем 19 февраля – то такой сбудется через шесть лет (тоже если не рассказывать о нем).
По народным поверьям, 19 февраля нельзя:
- ссориться – особенно с соседями;
- выходить из дому без амулета – а то сглазят.
19 февраля – именины
День ангела справляют Кристина, Мария и Марфа, а также Александр, Анатолий и Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян и Юлиан.
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19 февраля – кто родился
19 февраля родились такие знаменитости:
- 1473 — немецкий астроном, математик, механик, автор учения о гелиоцентрической системе мира Николай Коперник.
- 1843 — итальянская певица Аделина Патти, любимая вокалистка Джузеппе Верди.
- 1952 — японский писатель, сценарист, режиссер Рю Мураками.
- 1955 — американский актер Джефф Дэниэлс (101 далматинец, Плезантвиль, Петля времени, Марсианин и др.).
- 1959 — украинский футболист и футбольный тренер Анатолий Демьяненко.
- 1960 — британский принц, герцог Йоркский, вице-адмирал принц Эндрю.
- 1967 — голливудский актер Бенисио дель Торо (Город грехов, Загнанный, Че и др.).
- 2004 — британо-американская актриса и модель Милли Бобби Браун (больше всего известна по роли Одиннадцать в сериале Очень странные дела).