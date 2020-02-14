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Очень странные дела 4 сезон: трейлер-клюква от Netflix

14 февраля 2020, 17:07

Netflix показали новый трейлер сериала Очень странные дела, в котором ответили на самые главные вопросы 3 сезона.

Очень странные дела 4 сезон
Очень странные дела 4 сезон смотреть онлайн трейлер / Netflix

Сериал Очень странные дела 4 сезон получил очень оригинальный трейлер в стиле клюквы фильмов 80-х. В трейлере на просто показывают махровых коммунистов, но заморочились на надписи на русском и исконно советсую песню.

В новом трейлер показывают очень странную картину - в заснеженном каньойне под присмотром советских солдат с калашниковыми в шапках-ушанках рабочие в ватниках кирками строят железную дорогу. Налицо исконно русские традиции - ложить дорогу зимой во время снегопада и в снег.Читайте такжеОчень странные дела 4 сезон: дата выхода и актеры сериала

А, и также нам показывают лысого Дэвида Харбора в ватнике, который исполняет роль Джима Хоппера. теперь 100% ясно - в конце 3 сезона Очень странных дел его телепортировало в СССР.

Очень странные дела 4 сезон смотреть онлайн трейлер:

Ранее появился первый трейлер фильма Бэтмен 2021 с Паттинсоном.

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