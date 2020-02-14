Бэтмен 2021: дата выхода, сюжет, актеры и первый тизер

В сети впервые показали Бэтмена в роли Роберта Паттинсона в фильме-перезапуске вселенной.
Новый фильм Бэтмен 2021 с Робертом Паттинсоном оброс первым тизером - в нем Паттинсон стоит в своем костюме Бэтмена с тяжелой броней и в маске в очень темном помещении с багровым освещением.
В сети уже обсуждают роль Паттинсона - еще со времени его назначения на главную роль, все согласны, что самый гламурный вампир-хипстер не подходит на роль депрессивного и брутального Бэтмена элементарно из-за отсутствия брутальности.
Бэтмен 2021 сюжет
Съемки картины, режиссером которой выступил Мэтт Ривз, стартовали в Лондоне в январе 2020. Это перезапуск истории Бэтмена, и будет снова показана история его становления и молодой Бэтс с первыми своими противниками.
Режиссер картины в одном из интервью уточнил, что "фильм покажет нуарную, детективную версию Бэтмена с мощным упором на его видение мира".
Бэтмен 2021 актеры и роли
- Роберт Паттинсон - Брюс Уэйн Бэтмен
- Зои Кравиц - Селина Кайл Женщина-кошка
- Колин Фаррелл - Освальд Кобблпот Пингвин
- Пол Дано - Эдварт Нэштон Загадочник
- Джеффри Райт - Джеймс Гордон
- Энди Серкис - Альфред Пэнниуорт
- Джон Тортурро - Кармайн Фальконе
- Питер Скарсгаард
- Джейми Лоусон
Бэтмен смотреть онлайн первый тизер фильма с Паттинсоном:
Фильм Бэтмен выходит на экраны 24 июня 2021.