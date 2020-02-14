Бэтмен 2021: дата выхода, сюжет, актеры и первый тизер

Бэтмен 2021 дата выхода и трейлер / DC

Новый фильм Бэтмен 2021 с Робертом Паттинсоном оброс первым тизером - в нем Паттинсон стоит в своем костюме Бэтмена с тяжелой броней и в маске в очень темном помещении с багровым освещением.

В сети уже обсуждают роль Паттинсона - еще со времени его назначения на главную роль, все согласны, что самый гламурный вампир-хипстер не подходит на роль депрессивного и брутального Бэтмена элементарно из-за отсутствия брутальности.

Бэтмен 2021 сюжет

Съемки картины, режиссером которой выступил Мэтт Ривз, стартовали в Лондоне в январе 2020. Это перезапуск истории Бэтмена, и будет снова показана история его становления и молодой Бэтс с первыми своими противниками.

Режиссер картины в одном из интервью уточнил, что "фильм покажет нуарную, детективную версию Бэтмена с мощным упором на его видение мира".

Бэтмен 2021 актеры и роли

Роберт Паттинсон - Брюс Уэйн Бэтмен

Зои Кравиц - Селина Кайл Женщина-кошка

Колин Фаррелл - Освальд Кобблпот Пингвин

Пол Дано - Эдварт Нэштон Загадочник

Джеффри Райт - Джеймс Гордон

Энди Серкис - Альфред Пэнниуорт

Джон Тортурро - Кармайн Фальконе

Питер Скарсгаард

Джейми Лоусон

Бэтмен смотреть онлайн первый тизер фильма с Паттинсоном:

Фильм Бэтмен выходит на экраны 24 июня 2021.