20 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День алкоголя

20 февраля – праздник справедливости и День алкоголика – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

20 февраля 2020 – сегодня праздник справедливый.

Мир устраивает Всемирный день социальной справедливости 2020.

Украина отмечает День Героев Небесной Сотни.

В Берлине стартует международный кинофестиваль Берлинале, а в Чехии уже начинается Масленица 2020.

А еще 20 февраля отмечается День алкоголя 2020 – праздник всех победивших алкоголизм, хотя у нас его чаще празднуют люди, которые к алкоголю наоборот относятся очень тепло. Подробнее о празднике и поздравления с Днем алкоголика читайте в нашем материале День алкоголика 2020 – поздравления и интересные факты.

По народному календарю, 20 февраля – День Луки или Могущница.

20 февраля – праздник церковный

В православный праздник 20 февраля верующие почитают память греческого монаха Луки Елладского.

На Луку принято поминать предков.

Поста нет.

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20 февраля – приметы

Есть такие приметы 20 февраля на погоду:

в полдень ветрено – хороший будет урожай яровых;

гром гремит – к плохому сенокосу;

багряный закат – к холодному лету;

сизые облака – к потеплению.

20 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Имя святого на Руси многими воспринималось буквально, так что главным ингредиентом праздничных блюд в День Луки был, собственно, лук: хозяйки готовили луковый суп, пироги с луком и пр.

По поверью, чем больше пирогов с луком раздашь в этот день нуждающимся – на счастье – тем больше добра и достатка вернется в жизнь человека. Некоторые подавали деньгами.

А второе свое название праздник получил в честь могущницы – травы лапчатки, у которой листочки напоминают крест. Считается, что в праздник 20 февраля лекарственные свойства лапчатки усиливаются в разы.

Между прочим, среди прочего лапчатка обладает такими полезными свойствами, как нормализация работы печени (защита от цирроза), понижение давления, улучшение обмена веществ, борьба с язвами и гастритами, повышение работоспособности и настроения.

По народным поверьям, 20 февраля нельзя:

надевать одежду зеленого цвета (особенно женщинам) – к неприятностям на личном фронте;

играть свадьбу – день Луки считается поминальным днем, венчаться в такой день – дурная примета;

делать покупки – до конца февраля удачи лишиться можно.

20 февраля – именины

День ангела справляют Александр и Алексей, Лука и Петр.

20 февраля – кто родился

20 февраля родились такие знаменитости: