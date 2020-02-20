20 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День алкоголя

20 февраля – день поминальный. А еще – праздник алкоголиков. Что делать в этот день и что нельзя носить – выяснил Главред.
20 февраля 2020 – сегодня праздник справедливый.
Мир устраивает Всемирный день социальной справедливости 2020.
Украина отмечает День Героев Небесной Сотни.
В Берлине стартует международный кинофестиваль Берлинале, а в Чехии уже начинается Масленица 2020.
А еще 20 февраля отмечается День алкоголя 2020 – праздник всех победивших алкоголизм, хотя у нас его чаще празднуют люди, которые к алкоголю наоборот относятся очень тепло. Подробнее о празднике и поздравления с Днем алкоголика читайте в нашем материале День алкоголика 2020 – поздравления и интересные факты.
По народному календарю, 20 февраля – День Луки или Могущница.
20 февраля – праздник церковный
В православный праздник 20 февраля верующие почитают память греческого монаха Луки Елладского.
На Луку принято поминать предков.
Поста нет.
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20 февраля – приметы
Есть такие приметы 20 февраля на погоду:
- в полдень ветрено – хороший будет урожай яровых;
- гром гремит – к плохому сенокосу;
- багряный закат – к холодному лету;
- сизые облака – к потеплению.
20 февраля – что нельзя делать, а что нужно
Имя святого на Руси многими воспринималось буквально, так что главным ингредиентом праздничных блюд в День Луки был, собственно, лук: хозяйки готовили луковый суп, пироги с луком и пр.
По поверью, чем больше пирогов с луком раздашь в этот день нуждающимся – на счастье – тем больше добра и достатка вернется в жизнь человека. Некоторые подавали деньгами.
А второе свое название праздник получил в честь могущницы – травы лапчатки, у которой листочки напоминают крест. Считается, что в праздник 20 февраля лекарственные свойства лапчатки усиливаются в разы.
Между прочим, среди прочего лапчатка обладает такими полезными свойствами, как нормализация работы печени (защита от цирроза), понижение давления, улучшение обмена веществ, борьба с язвами и гастритами, повышение работоспособности и настроения.
По народным поверьям, 20 февраля нельзя:
- надевать одежду зеленого цвета (особенно женщинам) – к неприятностям на личном фронте;
- играть свадьбу – день Луки считается поминальным днем, венчаться в такой день – дурная примета;
- делать покупки – до конца февраля удачи лишиться можно.
20 февраля – именины
День ангела справляют Александр и Алексей, Лука и Петр.
20 февраля – кто родился
20 февраля родились такие знаменитости:
- 1905 — украинский писатель Улас Самчук.
- 1966 — американская супермодель, актриса, телеведущая Синди Кроуфорд.
- 1967 — американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн.
- 1988 — барбадосская R&B-певица Рианна.