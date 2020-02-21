21 февраля – какой сегодня праздник: с Днем женского счастья 2020

21 февраля – праздник языка и День женского счастья – открытки, что нельзя делать / 1zoom.ru

21 февраля 2020 – сегодня праздник женщины и счастья.

Неофициальный, но радостный День женского счастья 2020 отмечается 21 февраля. Лучшие поздравления с Международным днем женского счастья мы собрали в материале День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные.

А еще многие страны устраивают Всемирный день экскурсовода, а по инициативе ООН – Международный день родного языка.

В Белоруссии празднуется День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, а Норвегия гуляет по поводу Дня рождения своего короля Харальда V.

Франция устраивает День памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны. Зато в Бразилии стартует знаменитый карнавал Рио.

По народному календарю, 21 февраля – Захар Серповидец.

21 февраля – праздник церковный

Православный праздник 21 февраля установлен, чтобы почтить память святого Захария. Он прославился своими проповедями и нравственными наставления – за одну из его обличительных проповедей его и замучили насмерть.

В этот день принято молиться о хорошем урожае.

Постный день.

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21 февраля – приметы

Есть такие приметы 21 февраля на погоду:

морозный день – к ранней весне;

чем холоднее на Захара – тем теплее в марте;

гром гремит – к сильным ветрам, но хорошему урожая и доброму приплоду у скота;

много инея на деревьях – и меда много будет;

дым по земле стелется низко – к снегу;

домашние животные слишком оживленно себя ведут – к потеплению.

21 февраля – что нельзя делать, а что нужно

В старину на Захария точили и окропляли святой водой серпы – чтобы урожая собрать побольше, а во время страды работа легче шла.

В нынешнее время стоит поточить ножи 21 февраля – по поверью, это привлечет к человеку богатство и удачу на целый год.

При этом в этот день опасались порчи и сглазов: Захаров день считался наилучшей порой для того, чтобы наслать на кого-то болезни или иные неприятности.

В то же время на рыбалку люди стараются нынче не ездить: не будет клева на Захария.

По народным поверьям, 21 февраля нельзя:

лишний раз смотреть в зеркало, а после захода солнца и вовсе в него не заглядывать – это якобы к скорой смерти;

завидовать – а то на себя самого можно сглаз накликать;

зубы лечить;

мусор выносить.

21 февраля – именины

День ангела справляют Александр и Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей и Степан, Федор.

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21 февраля – кто родился

21 февраля родились такие знаменитости: