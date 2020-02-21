21 февраля – какой сегодня праздник: с Днем женского счастья 2020

На День женского счастья 2020 картинки и открытки, а также традиции и приметы 21 февраля – что нельзя делать сегодня – собрал Главред в одном материале.
21 февраля 2020 – сегодня праздник женщины и счастья.
Неофициальный, но радостный День женского счастья 2020 отмечается 21 февраля. Лучшие поздравления с Международным днем женского счастья мы собрали в материале День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные.
А еще многие страны устраивают Всемирный день экскурсовода, а по инициативе ООН – Международный день родного языка.
В Белоруссии празднуется День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, а Норвегия гуляет по поводу Дня рождения своего короля Харальда V.
Франция устраивает День памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны. Зато в Бразилии стартует знаменитый карнавал Рио.
По народному календарю, 21 февраля – Захар Серповидец.
21 февраля – праздник церковный
Православный праздник 21 февраля установлен, чтобы почтить память святого Захария. Он прославился своими проповедями и нравственными наставления – за одну из его обличительных проповедей его и замучили насмерть.
В этот день принято молиться о хорошем урожае.
Постный день.
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21 февраля – приметы
Есть такие приметы 21 февраля на погоду:
- морозный день – к ранней весне;
- чем холоднее на Захара – тем теплее в марте;
- гром гремит – к сильным ветрам, но хорошему урожая и доброму приплоду у скота;
- много инея на деревьях – и меда много будет;
- дым по земле стелется низко – к снегу;
- домашние животные слишком оживленно себя ведут – к потеплению.
21 февраля – что нельзя делать, а что нужно
В старину на Захария точили и окропляли святой водой серпы – чтобы урожая собрать побольше, а во время страды работа легче шла.
В нынешнее время стоит поточить ножи 21 февраля – по поверью, это привлечет к человеку богатство и удачу на целый год.
При этом в этот день опасались порчи и сглазов: Захаров день считался наилучшей порой для того, чтобы наслать на кого-то болезни или иные неприятности.
В то же время на рыбалку люди стараются нынче не ездить: не будет клева на Захария.
По народным поверьям, 21 февраля нельзя:
- лишний раз смотреть в зеркало, а после захода солнца и вовсе в него не заглядывать – это якобы к скорой смерти;
- завидовать – а то на себя самого можно сглаз накликать;
- зубы лечить;
- мусор выносить.
21 февраля – именины
День ангела справляют Александр и Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей и Степан, Федор.
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21 февраля – кто родился
21 февраля родились такие знаменитости:
- 1876 — украинский художник Петр Кончаловский.
- 1909 — режиссер-мультипликатор Александра Снежко-Блоцкая (Снежная королева, Конек-горбунок, Сказка о золотом петушке и др.).
- 1937 — нынешний король Норвегии Харальд V.
- 1942 — актриса театра и кино Вера Алентова (Москва слезам не верит, Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…, Ампир V и др.).
- 1946 — английский актер, режиссер Алан Рикман (Крепкий орешек, Разум и чувства, Догма, роль профессора Снейпа в цикле о Гарри Поттере и др.).
- 1957 — певец, лидер группы Любэ Николай Расторгуев.
- 1962 — американский писатель Чак Паланик.
- 1970 — украинский поэт, критик, литературовед Олег Соловей.
- 1979 — американская актриса и певица Дженнифер Лав Хьюитт (Домашний арест, Сердцеедки, История Одри Хепберн и др.).
- 1996 — английская и британская актриса Софи Тернер (Санса Старк в Игре престолов и Джин Грей/Темный Феникс в фильме Люди Икс: Темный Феникс).