22 февраля – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу

Что нужно делать в родительскую субботу 22 февраля и что нельзя, а также приметы Дня Панкратия – выяснил Главред.
22 февраля 2020 – сегодня праздник воспоминаний.
США вспоминают одного из величайших своих лидеров – у них День рождения Джорджа Вашингтона. Разные страны напоминают друг другу о необходимости заботится о тех, кто пострадал от насилия – в Международный день поддержки жертв преступлений.
Православные вспоминают своих усопших родных – ведь нынче первая родительская суббота в 2020 году. Подробнее читайте в нашем материале Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя.
В Египте – День Единства, в Индии – День матери, в Мексике – Национальный день траура.
Очень ласковый, пушистый и милый праздник сегодня в Японии – это День кошки 2020.
По народному календарю, 22 февраля – День Панкратия.
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22 февраля – праздник церковный
Православный праздник 22 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота. Всего вселенских суббот в году две: вторая нас ждет перед праздником Троица 2020. Подробнее читайте в нашем материале Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020.
Также православные чтят преподобного Панкратия Печерского – затворника, который прославился своей богоугодной праведной жизнью.
Поста нет.
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22 февраля – приметы
Есть такие приметы 22 февраля на погоду:
- чем холоднее эта неделя – тем теплее будет в марте;
- оттепель – зима затянется;
- снег к деревьям липнет – потеплеет скоро;
- ночь темная и беззвездная – к скорому окончанию зимы;
- багряный закат – к снегопаду.
22 февраля – что нельзя делать, а что нужно
В старину на Панкратия плели лапти и проверяли хозяйство на предмет, не нуждается ли что-то в починке. Провести ревизию зимне-весенних вещей сегодня можно и современным хозяйкам.
По поверью, если на Панкрата начать лечение (неважно какой болезни) – то недуг легче будет победить.
Сны, что снятся на Панкрата, считаются вещими. Особенно боялись в эту ночь увидеть лук – это, мол, к слезам и горю.
И, конечно, в поминальную субботу необходимо молиться об упокоении души умерших родных.
Для этого ходят в храм и заказывают там специальную панихиду – или хотя бы молятся дома.
На поминальный обед готовят те блюда, что больше всего любил при жизни покойник.
По народным поверьям, 22 февраля нельзя:
- ругаться и скандалить;
- мусор выносить;
- в милостыне отказывать;
- напиваться;
- на кладбище говорить До свидания – только Прощай;
- работать с землей.
22 февраля – именины
День ангела справляют Василий, Геннадий, Иван и Иннокентий, Никифор, Панкратий и Петр, Тихон.
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22 февраля – кто родился
22 февраля родились такие знаменитости:
- 1732 — американский военный и государственный деятель, один из отцов-основателей США, первый президент США Джордж Вашингтон.
- 1788 — немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма Артур Шопенгауэр.
- 1943 — писатель, политик Эдуард Лимонов.
- 1951 — украинский писатель-прозаик, эссеист, Заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Медведь.
- 1959 — американский киноактер Кайл Маклахлен (Твин Пикс, Дюна, Отчаянные домохозяйки и др.).
- 1975 — американская актриса Дрю Бэрримор (Ангелы Чарли, Инопланетянин, Воспламеняющая взглядом, История вечной любви и др.).
- 1975 — российская актриса театра и кино Ольга Будина (Граница. Таежный роман, Даун Хаус, Идиот и др.).