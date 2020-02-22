УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

22 февраля – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу

22 февраля 2020, 00:19

Что нужно делать в родительскую субботу 22 февраля и что нельзя, а также приметы Дня Панкратия – выяснил Главред.

22 февраля – праздник кошек и Мясопустная родительская суббота – что нельзя делать
22 февраля – праздник кошек и Мясопустная родительская суббота – что нельзя делать / 1zoom.ru

22 февраля 2020 – сегодня праздник воспоминаний.

США вспоминают одного из величайших своих лидеров – у них День рождения Джорджа Вашингтона. Разные страны напоминают друг другу о необходимости заботится о тех, кто пострадал от насилия – в Международный день поддержки жертв преступлений.

Православные вспоминают своих усопших родных – ведь нынче первая родительская суббота в 2020 году. Подробнее читайте в нашем материале Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя.

В Египте – День Единства, в Индии – День матери, в Мексике – Национальный день траура.

Очень ласковый, пушистый и милый праздник сегодня в Японии – это День кошки 2020.

По народному календарю, 22 февраля – День Панкратия.

Читайте такжеВсемирный день кошек: что за праздник и как поздравить

22 февраля – праздник церковный

Православный праздник 22 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота. Всего вселенских суббот в году две: вторая нас ждет перед праздником Троица 2020. Подробнее читайте в нашем материале Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020.

Также православные чтят преподобного Панкратия Печерского – затворника, который прославился своей богоугодной праведной жизнью.

Поста нет.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

22 февраля – приметы

Есть такие приметы 22 февраля на погоду:

  • чем холоднее эта неделя – тем теплее будет в марте;
  • оттепель – зима затянется;
  • снег к деревьям липнет – потеплеет скоро;
  • ночь темная и беззвездная – к скорому окончанию зимы;
  • багряный закат – к снегопаду.

22 февраля – что нельзя делать, а что нужно

В старину на Панкратия плели лапти и проверяли хозяйство на предмет, не нуждается ли что-то в починке. Провести ревизию зимне-весенних вещей сегодня можно и современным хозяйкам.

По поверью, если на Панкрата начать лечение (неважно какой болезни) – то недуг легче будет победить.

Сны, что снятся на Панкрата, считаются вещими. Особенно боялись в эту ночь увидеть лук – это, мол, к слезам и горю.

И, конечно, в поминальную субботу необходимо молиться об упокоении души умерших родных.

Для этого ходят в храм и заказывают там специальную панихиду – или хотя бы молятся дома.

На поминальный обед готовят те блюда, что больше всего любил при жизни покойник.

По народным поверьям, 22 февраля нельзя:

  • ругаться и скандалить;
  • мусор выносить;
  • в милостыне отказывать;
  • напиваться;
  • на кладбище говорить До свидания – только Прощай;
  • работать с землей.

22 февраля – именины

День ангела справляют Василий, Геннадий, Иван и Иннокентий, Никифор, Панкратий и Петр, Тихон.

Читайте такжеПривітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты

22 февраля – кто родился

22 февраля родились такие знаменитости:

  • 1732 — американский военный и государственный деятель, один из отцов-основателей США, первый президент США Джордж Вашингтон.
  • 1788 — немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма Артур Шопенгауэр.
  • 1943 — писатель, политик Эдуард Лимонов.
  • 1951 — украинский писатель-прозаик, эссеист, Заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Медведь.
  • 1959 — американский киноактер Кайл Маклахлен (Твин Пикс, Дюна, Отчаянные домохозяйки и др.).
  • 1975 — американская актриса Дрю Бэрримор (Ангелы Чарли, Инопланетянин, Воспламеняющая взглядом, История вечной любви и др.).
  • 1975 — российская актриса театра и кино Ольга Будина (Граница. Таежный роман, Даун Хаус, Идиот и др.).

родительская суббота праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «22 февраля – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:37
"Общество на серьезном дне": политолог объяснил агрессию людей в Новых Санжарах
00:26
"Мы вас всех сожжем!": Аваков сообщил жуткие подробности протестов
00:19
22 февраля – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу Видео
21 февраля, пятница
23:58
У берегов Нигерии похищено судно с украинцем на борту
23:44
Назло оккупантам: из Крыма уходит популярный сервис такси
23:30
Открыта планета, на которой год исчисляется 18 часами
23:04
Рябошапка впервые решил наказать нардепа за кнопкодавство - подробности
23:00
Ученые-медики отыскали новое мощное вещество для лечения рака
22:38
"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцев
22:23
"Это предсказуемо": социолог озвучила причину снижения доверия к Раде
22:04
Скалецкая рассказала о первом дне в санатории Новых Санжар с эвакуированными из Уханя Видео
21:39
Жуткая статистика коронавируса: названа страна-лидер по количеству заражений в Европе
21:34
Какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи Видео
21:13
Аваков обвинил в организации беспорядков: мэр Новых Санжар оправдала земляков
21:00
Любитель женской груди: известный комик возглавил РГА в Хмельницкой области Видео
20:41
Люди обеспокоены, туристы уезжают: как встретили во Франции эвакуированных из Уханя
20:40
"Страшный вирус ненависти": Зеленский обратился к украинцам по поводу коронавируса Видео
20:29
Украинофобка Валерия идет в Госдуму с партией феминисток
20:16
"Пошел и снялся": Арахамия поделился подробностями участия в популярном шоу
20:00
Ученые рассказали, чем опасны для здоровья фаст-фуд и мясо
19:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы Видео
19:50
Ксения Мишина сделала признание о физическом насилии в ее жизни
19:37
Беспорядки в Новых Санжарах: задержан мужчина, который бросал камни в автобус Видео
19:19
"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля
19:09
Против течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
18:49
В Новых Санжарах сотни детей не вышли на учебу из-за ситуации с коронавирусом
18:22
"Украина не готова": в Минздраве объяснили, почему выбрали Новые Санжары
18:22
Суд постановил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
18:20
Ведьмак 2 сезон: все новые актеры сериала
18:00
Весенний маникюр 2020 – желтый маникюр с хищным принтом и матовые ногти: фото Фото
17:50
Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах – когда ждать Видео
17:38
На одном из предприятий Укроборонпрома прошли обыски: что известно
17:31
"Боимся монстров под кроватью": Супрун потроллила ситуацию в Новых Санжарах
16:57
Как скачать Minecraft на PC, iOS и Android - лучшие способы и методы
16:47
Глава Минздрава уехала из медцентра в Новых Санжарах: Скалецкая отреагировала
16:46
Девушки сделали мужскую работу в новом клипе Mozgi Девчонка Видео
16:41
"Немного стыдно перед украинцами": нардеп из СН рассказал о том, как спамят в Раде
16:21
Ассоциация операторов наружной рекламы заявила о беспределе властей в Днепре
15:41
Хейли Болдуин не может родить Джастину Биберу - всплыла причина
15:40
"Пример титульной нации": переселенцы из Донбасса привезли продукты в Новые Санжары - фото
15:38
Главред запустил украинскую версию сайта
15:34
"Не пятизвездочный отель": в Минздраве рассказали о содержании эвакуированных украинцев
15:07
Умер Николай Тонский - причины смерти, фото и фильмография
14:54
Кремль придумал способ "закрыть рты" по украденным территориям
14:51
В PS Store стартовала распродажа ярких и крутых японских игр для PlayStation 4
14:40
Забияка за рулем: в Одессе водитель маршрутки отлупил женщину и мужчину Видео
14:35
"Эпоха Средневековья": Зеленский оценил столкновения в Новых Санжарах Видео
14:18
"Копыта растут, гореть в аду": Maruv раскритиковали за новый образ
14:07
"Это была ошибка": в Слуге народа назвали главное табу
14:01
Один укус – и счастье испытал на вкус: какие продукты делают счастливым Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять