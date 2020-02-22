22 февраля – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу

22 февраля – праздник кошек и Мясопустная родительская суббота – что нельзя делать / 1zoom.ru

22 февраля 2020 – сегодня праздник воспоминаний.

США вспоминают одного из величайших своих лидеров – у них День рождения Джорджа Вашингтона. Разные страны напоминают друг другу о необходимости заботится о тех, кто пострадал от насилия – в Международный день поддержки жертв преступлений.

Православные вспоминают своих усопших родных – ведь нынче первая родительская суббота в 2020 году. Подробнее читайте в нашем материале Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя.

В Египте – День Единства, в Индии – День матери, в Мексике – Национальный день траура.

Очень ласковый, пушистый и милый праздник сегодня в Японии – это День кошки 2020.

По народному календарю, 22 февраля – День Панкратия.

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22 февраля – праздник церковный

Православный праздник 22 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота. Всего вселенских суббот в году две: вторая нас ждет перед праздником Троица 2020. Подробнее читайте в нашем материале Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020.

Также православные чтят преподобного Панкратия Печерского – затворника, который прославился своей богоугодной праведной жизнью.

Поста нет.

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22 февраля – приметы

Есть такие приметы 22 февраля на погоду:

чем холоднее эта неделя – тем теплее будет в марте;

оттепель – зима затянется;

снег к деревьям липнет – потеплеет скоро;

ночь темная и беззвездная – к скорому окончанию зимы;

багряный закат – к снегопаду.

22 февраля – что нельзя делать, а что нужно

В старину на Панкратия плели лапти и проверяли хозяйство на предмет, не нуждается ли что-то в починке. Провести ревизию зимне-весенних вещей сегодня можно и современным хозяйкам.

По поверью, если на Панкрата начать лечение (неважно какой болезни) – то недуг легче будет победить.

Сны, что снятся на Панкрата, считаются вещими. Особенно боялись в эту ночь увидеть лук – это, мол, к слезам и горю.

И, конечно, в поминальную субботу необходимо молиться об упокоении души умерших родных.

Для этого ходят в храм и заказывают там специальную панихиду – или хотя бы молятся дома.

На поминальный обед готовят те блюда, что больше всего любил при жизни покойник.

По народным поверьям, 22 февраля нельзя:

ругаться и скандалить;

мусор выносить;

в милостыне отказывать;

напиваться;

на кладбище говорить До свидания – только Прощай ;

– только ; работать с землей.

22 февраля – именины

День ангела справляют Василий, Геннадий, Иван и Иннокентий, Никифор, Панкратий и Петр, Тихон.

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22 февраля – кто родился

22 февраля родились такие знаменитости: