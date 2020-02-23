23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день

Поздравления с 23 февраля в прозе, прикольные и короткие принимают сегодня защитники многих стран бывшей СССР. А православные готовятся к Масленице 2020.
23 февраля 2020 – сегодня праздник защитников Отечества в большинстве стран бывшего СССР. Поздравления с 23 февраля в прозе, прикольные и короткие дарят в этот день и в России, и в Беларуси, и в Киргизии, и в Таджикистане.
В Украине же 23 февраля декоммуннизировали – так что украинцы своих защитников поздравляют 14 октября.
Также сегодня Бруней отмечает День независимости, Гайана – День Республики.
В Норвегии и Дании уже стартовала Масленица 2020, которая у православных начнется лишь с понедельника, то есть завтра.
По народному календарю, 23 февраля – Прохор Весновей и Харлампий.
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23 февраля – праздник церковный
Православный праздник 23 февраля установлен в честь святого Прохора Печерского и священномученика Харалампия.
В православии святой Харалампий – покровитель чиновников и защитник от внезапной смерти (то есть без покаяния). Сегодня ему молятся об избавлении от такой кончины.
Поста нет.
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23 февраля – приметы
Есть такие приметы 23 февраля на погоду:
- луна ясная – скоро гроз жди;
- небо безоблачное – к лету дождливому;
- если с Прохора целая неделя морозная – к теплому марту;
- лес шумит – к оттепели.
23 февраля – что нельзя делать, а что нужно
Если у кого была серьезная болезнь – то начать ее лечить старались именно на Прохора: считалось, что в этом случае успех лечения существенно возрастает.
А чтобы в доме водились деньги – в Прохоров день оставляли на кухонном столе хоть небольшую денежную сумму.
Считалось, что эти деньги привлекут в дом достаток.
Читайте такжеПочему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикетуПо народным поверьям, 23 февраля нельзя:
- одевать черное;
- строить планы – все пойдет кувырком;
- брать или давать в долг – к денежным убыткам.
23 февраля – именины
День ангела справляют Анна, Валентина, Галина, а также Антон и Аркадий, Василий, Геннадий, Герман и Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий и Прохор, Семен, Харлампий.
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23 февраля – кто родился
23 февраля родились такие знаменитости:
- 1879 — украинский художник-абстракционист Казимир Малевич (автор знаменитой картины Черный квадрат).
- 1925 — украинская оперная певица, педагог Елизавета Чавдар.
- 1934 — российский композитор Евгений Крылатов (автор музыки более чем к 120 фильмам и мультфильмам, включая: Умка, Достояние республики, Простоквашино, Приключения Электроника, Чародеи, Гостья из будущего и др.).
- 1944 — актер театра и кино, режиссер Олег Янковский (Тот самый Мюнхгаузен, Убить дракона, Обыкновенное чудо, Стиляги и др.).
- 1947 — премьер-министр Украины (1997-1999) Валерий Пустовойтенко.
- 1954 — третий президент Украины Виктор Ющенко.
- 1960 — император Японии Нарухито.
- 1994 — американская киноактриса и фотомодель Дакота Фэннинг (Война миров, Паутина Шарлотты, Восемь подруг Оушена, Однажды в Голливуде и др.).