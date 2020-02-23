23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день

С 23 февраля – праздник защитника отечества и Прохоров день – что нельзя делать / 1zoom.ru

23 февраля 2020 – сегодня праздник защитников Отечества в большинстве стран бывшего СССР. Поздравления с 23 февраля в прозе, прикольные и короткие дарят в этот день и в России, и в Беларуси, и в Киргизии, и в Таджикистане.

В Украине же 23 февраля декоммуннизировали – так что украинцы своих защитников поздравляют 14 октября.

Также сегодня Бруней отмечает День независимости, Гайана – День Республики.

В Норвегии и Дании уже стартовала Масленица 2020, которая у православных начнется лишь с понедельника, то есть завтра.

По народному календарю, 23 февраля – Прохор Весновей и Харлампий.

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23 февраля – праздник церковный

Православный праздник 23 февраля установлен в честь святого Прохора Печерского и священномученика Харалампия.

В православии святой Харалампий – покровитель чиновников и защитник от внезапной смерти (то есть без покаяния). Сегодня ему молятся об избавлении от такой кончины.

Поста нет.

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23 февраля – приметы

Есть такие приметы 23 февраля на погоду:

луна ясная – скоро гроз жди;

небо безоблачное – к лету дождливому;

если с Прохора целая неделя морозная – к теплому марту;

лес шумит – к оттепели.

23 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Если у кого была серьезная болезнь – то начать ее лечить старались именно на Прохора: считалось, что в этом случае успех лечения существенно возрастает.

А чтобы в доме водились деньги – в Прохоров день оставляли на кухонном столе хоть небольшую денежную сумму.

Считалось, что эти деньги привлекут в дом достаток.

Читайте такжеПочему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикетуПо народным поверьям, 23 февраля нельзя:

одевать черное;

строить планы – все пойдет кувырком;

брать или давать в долг – к денежным убыткам.

23 февраля – именины

День ангела справляют Анна, Валентина, Галина, а также Антон и Аркадий, Василий, Геннадий, Герман и Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий и Прохор, Семен, Харлампий.

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23 февраля – кто родился

23 февраля родились такие знаменитости: