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23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день

23 февраля 2020, 00:01

Поздравления с 23 февраля в прозе, прикольные и короткие принимают сегодня защитники многих стран бывшей СССР. А православные готовятся к Масленице 2020.

С 23 февраля – праздник защитника отечества и Прохоров день – что нельзя делать
С 23 февраля – праздник защитника отечества и Прохоров день – что нельзя делать / 1zoom.ru

23 февраля 2020 – сегодня праздник защитников Отечества в большинстве стран бывшего СССР. Поздравления с 23 февраля в прозе, прикольные и короткие дарят в этот день и в России, и в Беларуси, и в Киргизии, и в Таджикистане.

В Украине же 23 февраля декоммуннизировали – так что украинцы своих защитников поздравляют 14 октября.

Также сегодня Бруней отмечает День независимости, Гайана – День Республики.

В Норвегии и Дании уже стартовала Масленица 2020, которая у православных начнется лишь с понедельника, то есть завтра.

По народному календарю, 23 февраля – Прохор Весновей и Харлампий.

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23 февраля – праздник церковный

Православный праздник 23 февраля установлен в честь святого Прохора Печерского и священномученика Харалампия.

В православии святой Харалампий – покровитель чиновников и защитник от внезапной смерти (то есть без покаяния). Сегодня ему молятся об избавлении от такой кончины.

Поста нет.

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23 февраля – приметы

Есть такие приметы 23 февраля на погоду:

  • луна ясная – скоро гроз жди;
  • небо безоблачное – к лету дождливому;
  • если с Прохора целая неделя морозная – к теплому марту;
  • лес шумит – к оттепели.

23 февраля – что нельзя делать, а что нужно

Если у кого была серьезная болезнь – то начать ее лечить старались именно на Прохора: считалось, что в этом случае успех лечения существенно возрастает.

А чтобы в доме водились деньги – в Прохоров день оставляли на кухонном столе хоть небольшую денежную сумму.

Считалось, что эти деньги привлекут в дом достаток.

Читайте такжеПочему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикетуПо народным поверьям, 23 февраля нельзя:

  • одевать черное;
  • строить планы – все пойдет кувырком;
  • брать или давать в долг – к денежным убыткам.

23 февраля – именины

День ангела справляют Анна, Валентина, Галина, а также Антон и Аркадий, Василий, Геннадий, Герман и Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий и Прохор, Семен, Харлампий.

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23 февраля – кто родился

23 февраля родились такие знаменитости:

  • 1879 — украинский художник-абстракционист Казимир Малевич (автор знаменитой картины Черный квадрат).
  • 1925 — украинская оперная певица, педагог Елизавета Чавдар.
  • 1934 — российский композитор Евгений Крылатов (автор музыки более чем к 120 фильмам и мультфильмам, включая: Умка, Достояние республики, Простоквашино, Приключения Электроника, Чародеи, Гостья из будущего и др.).
  • 1944 — актер театра и кино, режиссер Олег Янковский (Тот самый Мюнхгаузен, Убить дракона, Обыкновенное чудо, Стиляги и др.).
  • 1947 — премьер-министр Украины (1997-1999) Валерий Пустовойтенко.
  • 1954 — третий президент Украины Виктор Ющенко.
  • 1960 — император Японии Нарухито.
  • 1994 — американская киноактриса и фотомодель Дакота Фэннинг (Война миров, Паутина Шарлотты, Восемь подруг Оушена, Однажды в Голливуде и др.).

23 февраля праздник приметы традиции
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