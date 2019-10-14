День захисника України: красиві привітання прозою, вірші та картинки

14 жовтня – свято відважних чоловіків і жінок, які ризикують собою заради безпеки всієї країни.

Це День захисника України 2019, який цьогоріч випав на понеділок. Цей день – неробочий для всієї країни – крім тих, хто зараз на передовій, і кого вітати з Днем захисника України треба б у першу чергу.

До свята Главред підібрав кращі привітання з Днем захисника України – хлопцям, колегам, другу або дівчині. Тобто всім, хто береже наш спокій і незалежність.

І нагадаємо, що в один день з Днем захисника України 2019 відзначається ще й день шанування українського козацтва, а також заснування Української повстанської армії 1942 року. Церковне ж свято 14 жовтня – це Покрова Пресвятої Богородиці 2019.

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Привітання з Днем захисника України прозою

Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Тож прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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Прийміть щиросердні вітання з нагоди Дня захисника Вітчизни! Дякуємо вам за відданість Україні та її народу! Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною!

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Вітаю всіх чоловіків і жінок – захисників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

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Шановні захисники Вітчизни! Бажаємо вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі в ім’я розбудови Українського війська! Слава Україні! Слава її героям!

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Вклоняюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким Героям, як Ти, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника України!

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Щиро вітаємо вас з 14 жовтня – святом сили, мужності, доблесті і честі. У день захисників України від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

День захисника: прикольні привітання у віршах

Ми, нащадки славних запорожців,

окупантам вуха надерем!

З нами правда, i ми переможці,

рідну землю ми oбepeжeм!

З Днем захисника України!

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Міцні засмальцьовані руки

і м’язи тверді — наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

блищить український тризуб.

Зі Святом Захисника України!

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Тату, ти наш захисник!

Зі святом я тебе вітаю!

Наш сімейний рятівник,

Дуже тебе поважаю!

Знай, що любимо тебе

І не зрадимо ніколи.

Вдача хай тебе веде

Гарною хай буде доля!

***

Бажаю любові, оптимізму,

Кохання, краси, магнетизму,

Здоров'я, удачі, багатства,

Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухомим, активним,

Будь сильним, здоровим, спортивним,

Ти найкрутіший з хлопців у мене!

Вітаю з 14 жовтня!

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Привітання з Днем захисника України коханому:

Добрий і лагідний, ніжний і сильний

Розумний і сміливий, веселий, вмілий,

Турботливий, чесний, неповторний,

Будь же завжди самим коханим,

Я із святом щиро тебе вітаю,

Щастя, удачі тобі я бажаю.

Завжди хай збуваються всі твої мрії,

Самим милим, гарним завжди будеш ти.