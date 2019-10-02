День защитника Украины 2019: выходной или нет – как отдыхает страна

Выходные в октябре 2019 – Украина отдыхает больше 7 дней / 1zoom.ru

Дополнительный выходной всегда в радость: любой найдет чем заняться хоть дома, хоть с друзьями. И октябрь 2019 в этом плане порадовал украинцев.

Выходные в октябре 2019 Украина пополнила за счет празднования Дня защитника 2019: Украина, так уж в этом году выпало, отмечает этот праздник три дня подряд за счет того, что торжество вплотную примыкает к уик-энду.

И последующей отработки выходного дня не будет.

Так что на День защитника Украины 2019 выходной растянется – с 12 по 14 октября включительно.

Православные в День защитника Украины отмечают великий церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

В общей сложности у украинцев за месяц будет девять выходных и 22 рабочих дня в октябре 2019.

Напомним, в Украине появился новый праздник – День памяти защитников Украины. Отмечаться он будет 29 августа, и у Зеленского уже объяснили, почему День памяти защитников назначили именно на эту дату.

Ранее стало известно, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.