День памяти погибших защитников: Зеленский анонсировал новый праздник в Украине

Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником/ Фото РБК-Украина

24 августа, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и произнес свое обращение к украинцам на Майдане Независимости.

По его словам, за 28 лет украинцы сохранили независимость и свободу страны: кто-то ценой собственной свободы, кто-то – ценой собственной жизни. Президент выразил надежду, что в календаре появится новая, не менее важная дата: "Конкретное число и месяц в данном случае не важны. Потому что это будет день, когда наступит мир".

"Сегодня на Майдане собралась наша гордость - это военные, это семьи погибших, это волонтеры. Также здесь те, кто учит, кто спасает жизни, наш научный и творческий потенциал. И наши дети. Это не просто участники Шествия достоинства, это наши тысячи причин любить Украину", – сказал президент.

"С Днем рождения, Украина. Слава Украине!", – поздравил украинцев Зеленский.

Также президент анонсировал новый праздник – День памяти погибших защитников.

"Здесь (на торжествах по случаю годовщины Дня Независимости, - ред.) присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Зеленский добавил, что отмечать День памяти будут 29 августа.

Напомним, 24 августа, в субботу, в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия.