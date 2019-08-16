День Независимости Украины 2019: что запланировано на 23-24 августа

День Независимости Украины 2019: список мероприятий в Киеве / do.gov.ua

В 2019 году новый президент Украины Владимир Зеленский решил отменить традиционный парад, и заменить его чем-то другим. Как будет отмечаться День Независимости в Украине - читайте в материала Главреда.

В День Независимости Украины в центре Киева пройдет сразу два марша - организованный командой президента, и народный. Они пройдут вместо парада военной техники, который решил отменить новый президент Украины Владимир Зеленский.

Список мероприятий на День Флага в Киеве

Торжественное поднятие Государственного Флага Украины по всему Киеву – в 10:00.

Начало соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины.

Концертные программы в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", в парке имени Шевченко, в парке Победы и др.

Список мероприятий на День Независимости в Киеве

Марш Достоинства

Владимир Зеленский потребовал отменить парад на День Независимости, но в ходе протестов украинцев против его решения, Зеленский частично пересмотрел решение. План празднования от команды Зеленского выглядит так:

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания – прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев.

Под звук колоколов на Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

Примерно в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах. А в 11:50 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.Также во время мероприятия на главной площади страны пройдет музыкально-хореографический флешмоб.

Режиссировать это мероприятие были приглашены люди из окружения Зеленского - не генерали или топ-чиновники, а режиссер и продюсер Алан Бадоев и танцовщица Олга Коляденко.

Алан Бадоев объясняет военным, как правильно проводить парад / пресс-служба



Марш Защитников

Представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины независимо от всего того, что планирует Зеленский и команда.

День Независимости 2019: Марш Захисників / скриншот

Однако из-за того, что ОП почти что в последний момент соизволило снизойти до общения с ветеранами, изначальный план марша пришлось передвинуть на 2 часа.

Сбор в 10:00 утра в столичном парке им. Тараса Шевченка, старт марша в 11:00. Первыми колонной пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее Марш пойдет к Бессарабской площади, откуда будет следовать по Крещатику.

Ориентировочно в 11:30 колонна остановится возле ЦУМа для выравнивания, а дальше уже ровным строем дойдет до Майдана Незалежности и начнет построение для заключительной части марша.

На Майдане Независимости состоится исполнение гимна Украины и фотосессия. После окончания официальной части Марша, все желающие поднимутся до Михайловской площади для чествования памяти погибших воинов минутой молчания, возложения цветов и торжественного молебна по погибшим в бою.

После этого пройдет концерт от "Музыкального батальона". Ожидается, что в Марше примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.

Читайте такжеМарш защитников и минута молчания: опубликован план празднования Дня независимости

Мероприятия от КГГА

Торжественные мероприятия в Киеве по поводу Дня Независимости пока что не согласованы между ОП и КГГА, но киевские власти намерены действовать по плану:

23 августа в День Государственного Флага Украины в 10:00 утра планируется церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины у здания Киевского городского совета и в районах города Киева. После состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.

День Независимости 2019: что придумли в КГГА / Пресс-служба КГГА

Отдельные мероприятия и концерты пройдут в этот день на Софийской площади, в Сырецком и Голосеевском парках, а также в парке "Победа" и им. Тараса Шевченко, и на улице Маршала Тимошенко,16.

Непосредственно на 24 августа запланировано молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах г. Киева.

Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Чествование памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни. Также оно пройдет в каждом районе Киева отдельно.

В 13:00 у здания Киевского горсовета состоится праздничное мероприятие по случаю 28-й годовщины независимости Украины.

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках"

День Независимости 2019: Забег в вышиванках / открытые источники

Кубок ко Дню Независимости Украины" от Русановской набережной, старт в 9:00 утра.(Русановская набережная - Днепровская набережная до улицы Княжий затон, 9.00-13.00)

Фестиваль "Открытая музыка города"

на площадке перед Национальным музеем истории Украины по улице Владимирская, 2 (начало в 20:00).

Парусная регата "День Независимости"

стартует с 6-го причала Киевского речного вокзала в 11:00.

День Независимости 2019: Парусна Регата ко Дню Независимости / sportguide.kiev.ua

Богатырский турнир "Матч собратьев 2019"

на Контрактовой площади – будет происходить 24 и 25 августа в 14 часов.

Всеукраинский фестиваль Спорт для всех

От Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" пройдут мероприятия возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха.

Концерт ко Дню Независимости Украины

Контрактовая площадь, сквер у памятника П. Сагайдачному - вечером 24 августа.

Первый выпуск нового сезона Вечернего Квартала

Вечерний квартал 2019 / пресс-служба

Вечером на телеканале 1+1 выходит первая часть Одесского концерта Вечернего Квартала, снятого за 10 дней до Дня Независимости. Также, это будет первый выпуск нового сезона, и следующие кварталы будут выходить по субботам на 1+1.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. По его словам, такой парад является "помпезным и затратным". От экономии средств Президент Украины предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.