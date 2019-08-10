Марш защитников и минута молчания: опубликован план празднования Дня независимости

Украина, Независимость, флаг / Reuters

В субботу, 24 августа, празднование 28-й годовщины независимости Украины пройдет в новом формате.

"Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизни, защищая свободу и независимость страны. Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города государства. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

При этом в памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг.

Читайте такжеОтмена парада: у Зеленского рассказали, как в Киеве отметят День независимостиКроме того, под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг, а военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

"В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты", - сказано в сообщении.

Кроме этого, около 9:50 начнется награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.

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Напомним, ранее посольство США в Украине заявило об угрозе от ИГИЛ на День независимости.