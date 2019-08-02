Посольство США в Украине заявило об угрозе ИГИЛ на День независимости

Дипломаты рекомендуют 24 августа остерегаться ИГИЛ / УНИАН

Посольство США в Украине предупреждает американских граждан о вероятной угрозе со стороны террористов во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и других праздников этого летнего месяца.

"ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак", – говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

Уточняется, что внимательно относиться к безопасности важно во время мусульманского праздника Курбан-байрам (11-12 августа) и Дня независимости Украины (24 августа).

Также посольство опубликовало список рекомендаций:

Избегайте демонстраций;

Следите за обновлениями в местных СМИ;

Будьте осведомлены о своем окружении;

Будьте бдительны в популярных и туристических местах;

Имейте собственный план безопасности;

Носите правильную идентификацию.

Отмечается, что наибольшему риску подвержены демонстрации, ночные клубы и прочие места массового скопления людей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором сказано об отмене традиционного военного парада на Майдане независимости.

Ранее Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.

Позже Офис президента и ветераны решили провести два марша ко Дню независимости.