Парада не будет: Зеленский предложил на День независимости дать военным премии

9 июля 2019, 19:06

На премиальные выплаты солдатам планируют потратить 300 миллионов гривен.

Киев,военные,парад
В нынешнем году военного парада на Крещатике не будет / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил о намерении средства, традиционно выделяемые на проведение помпезного военного парада к Дню независимости, направить на выплату премий украинским военнослужащим.

"Обычно 24 августа, на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что лучше в этом году, вместо парада, лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии. Это солдаты срочной службы, это курсанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения Операции объединенных сил", - заявил он в ролике, опубликованном в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что празднование Дня независимости не отменяется и военнослужащих непременно будут чествовать. Однако мероприятие будет организовано и проведено в новом формате.

"Но чествовать наших героев мы будем. Праздновать День Независимости тоже будем, но будет новый формат", — резюмировал он.

Опубликовано Володимир Зеленський Вторник, 9 июля 2019 г.

Напомним, Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос со штрафами за несвоевременную растаможку автомобилей, введение которых отложили до августа 2019 года.

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Владимир Зеленский премии День Независимости Украины военный парад новости Украины
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