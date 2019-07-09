Зеленский назначил пограничника замглавы внешней разведки

Владимир Зеленский назначил пограничника во внешнюю разведку / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Известно, что Евдокимов в 2013 году занимал должность начальника управления администрации Госпогранслужбы, получил звание генерал-майора. В 2017 году он был отмечен орденом Данила Галицкого.

Напомним, Зеленский собственным указом назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Ранее в украинских СМИ муссировалась информация о том, что Владимир Зеленский желает именно Бухарева назначить главой СБУ. Тот ранее работал в главной украинской спецслужбе - на посту заместителя главы (во времена Валентина Наливайченко).