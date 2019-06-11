Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Владислав Бухарев / Фокус

Президент Владимир Зеленский собственным указом назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Соответствующую информацию во вторник, 11 июня, озвучил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Согласно украинскому законодательству, СВН − госорган, который осуществляет разведдеятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Напомним, ранее в украинских СМИ муссировалась информация о том, что Владимир Зеленский желает именно Бухарева назначить главой СБУ. Тот ранее работал в главной украинской спецслужбе - на посту заместителя главы (во времена Валентина Наливайченко).