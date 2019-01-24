"Закрыть украинский вопрос": глава разведки раскрыл планы Кремля по Украине в 2019 году

УНИАН

В 2019 году Москва намерена "вернуть" Украину в свою орбиту и разработала для этого три сценария.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Егор Божок в интервью Укринформу.

"Перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году. "Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не происходило", - сказал Божок.

По его словам, у Кремля есть три сценария. "Первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов", - отметил глава СВР.

В случае неудачи, Москва прибегнет ко второму сценарию - дестабилизации ситуации внутри страны путем создания "контролируемого хаоса".

"В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины", - отметил Божок, подчеркнув "высокую вероятность" реализации любого из трех сценариев.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что широкомасштабная агрессия России против Украины сегодня невозможна, поскольку повлечет слишком большие издержки для путинской вертикали власти.