Российский политолог спрогнозировал, будет ли большая война между Россией и Украиной

24 января 2019, 13:59

Масштабная война принесет слишком большое количество издержек для путинской вертикали власти.

Путин
Владимир Путин

Широкомасштабная агрессия России против Украины невозможна, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, новая война принесет слишком большое количество издержек для путинской вертикали власти.

"Совершенно очевидно, что за такого рода действиями последует очередной цикл санкций против России. А санкции, вопреки всем пропагандистским воплям, очень болезненны. Также из зоны боевых действий пойдут гробы в Россию. Это не сможет поддержать рейтинг ни одного человека из власти, в том числе Путина", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Вместе с тем он считает, что воевать с украинцами русские не хотят: "История Крыма интересна тем, что людям нравилось то, как это произошло: оттяпали у соседа территорию, без капельки крови, тихо-мирно, что называется, обыграли. Это льстит самосознанию. А воевать с украинцами, среди которых те же русские – такая идея не будет популярной".

Эксперт уверен, что никакой серьезной войны с военными операциями, с самолетами и танками больше не будет.

"Хотя бы потому, что Путин никогда не делает того, чего от него ждут. К примеру, от него не ждали, что он нарушит Будапештский меморандум, а он взял и оттяпал Крым – никто к этому не был готов. Кроме него самого. Он считает, что это – большая удача. И народонаселение тоже так считает. Хотя этот вопрос не такой уж однозначный. Я, например, думаю, что это была большая неудача на самом деле. Но это другой разговор… Но с точки зрения Путина, он этот шаг сделал эффективно – неожиданно", - указал политолог.

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Он также обратил внимание на готовность Украины ответить на российскую агрессию.

"Сегодня Украина готова. У нее уже есть мощное оружие. У нее совершенно другая армия. В 2014 году, наверное, четверть украинских спецслужб ориентировалась на Лубянку. В Крыму военные в 2014 году тоже не понимали, как действовать, потому что из Киева им не давали четкой команды, то есть местные в Крыму не понимали, что делать – воевать или не воевать", - считает он.

Орешкин считает, что "горячая" война нанесет Путину смертельный удар, поэтому он ее не начнет.

"Кроме того, "горячая" война против Украины теперь будет уже означать прямой конфликт з Западом, в том числе силовой. На это Путин не пойдет, потому что прекрасно понимает разницу в весовых категориях", - добавил эксперт.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин назвал главное условие прекращение войны на Донбассе.

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Россия Украина война Владимир Путин Дмитрий Орешкин
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