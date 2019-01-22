Политолог назвал единственное условие прекращения войны на Донбассе

Для прекращения войны на Донбассе Украине нужно вернуть контроль над частью границы с РФ, полагает эксперт

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что есть одно условие прекращение войны на Донбассе — Украине нужно вернуть контроль над частью границы с Россией.

Пока в РФ при власти остается режим президента Владимира Путина, конфликт на востоке нашей страны не прекратится, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, Украине для получения контроля над частью границы нужно, чтобы в России изменился режим.

"Условие одно (прекращения войны на Донбассе — Ред.) — Украине нужно вернуть контроль над границей. Пока есть Путин, к сожалению, это невозможно. Но как только Путина не станет, сразу же решится вопрос с донбасским анклавом", — заявил он.

Соскин полагает, что "большинству людей, которые проживают на оккупированной территории, уже все это надоело, и они хотят вернуться в Украину — просто нужен соответствующий механизм".

Читайте такжеВ ООН назвали число жертв войны на Донбассе"Но пока в России при власти остается путинский режим, конфликт на Донбассе не прекратится. Нужен контроль над границей. А чтобы его получить, нужно, чтобы изменился режим в России, чтобы не началась прямая и масштабная война между Россией и Украиной", — сказал собеседник. Напомним, на Донбассе в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.