Новый глава Службы внешней разведки Украины получил медаль от ФСБ

12 июня 2019, 04:26

Чиновник признался, что награду За боевое содружество ему вручили 10 лет назад.

Бухарев
Бухарев получил медаль от ФСБ / Фокус

11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский собственным указом назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Но мало кто знает, что господин Бухарев удостоился медали ФСБ За боевое содружество.

"Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев на своей странице в Facebook 6 октября 2014 года.

Чиновник признался, что награду За боевое содружество ему вручили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

"Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность", - резюмировал Бухарев.

Напомним, ранее в украинских СМИ муссировалась информация о том, что Владимир Зеленский желает именно Бухарева назначить главой СБУ. Тот ранее работал в главной украинской спецслужбе - на посту заместителя главы (во времена Валентина Наливайченко).

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