Офис президента и ветераны планируют два марша ко Дню независимости

Ветераны обсудили День независимости в Офисе президента / Фото: Facebook/Medvedko Andrii Oleksandrovych

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в рамках встречи с представителями ветеранских организаций обсудил запланированные ко Дню независимости Украины торжественные мероприятия.

"Будет два марша: 1. Официальный — Марш Достоинства, его проводит власть. 2. Народный — Марш защитников, его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Договорено о совместной координации, чтобы не мешать друг другу", - сообщил о результатах диалога в Facebook активист, доброволец и член организационного комитета парада ко Дню Независимости Марш защитников Андрей Медведько.

По словам ветерана, все участники встречи остались довольны результатом достигнутых договоренностей. Решили эффективно работать параллельно, чтобы не мешать друг другу. Медведько подчеркнул, что теперь активисты будут работать над деталями мероприятия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором сказано об отмене традиционного военного парада на Майдане независимости.

Ранее Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День независимости. Премьер заявил, что поддерживает инициативу главы государства, но считает, что парад все-таки стоит провести.