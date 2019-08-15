Вечерний квартал 2019 новый сезон: дата выхода первого концерта на ТВ

Вечерний квартал 2019: Дата выхода нового сезона / пресс-служба

После инаугурации Владимира Зеленского, он не может выступать и руководить Вечерним Кварталом, но для нового сезона актеры наняли специального актера - Юрия Великого, который попробовал пародировать Владимира Зеленского. Новый выпуск Вечернего Квартала уже отснят, и вскоре появится в эфире 1+1 - Вечерний Квартал 2019 смотреть с 24 августа по субботам

24 августа выйдет первая часть популярной программы после инаугурации Владимира Зеленского, и зрители уже в предвкушении, как же комики пошутили не только про Порошенко, но и про Зеленского, которому также нелегко приходится на должности президента.

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Открывал шоу традиционный политический номер, в этот раз на тему новоселья в новом офисе Президента. По сюжету в кабинет к Зеленскому по очереди заходили Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко и пытались договориться о сотрудничестве, вручая различные презенты. Как и предполагали некоторые СМИ, роль Владимира в Квартале теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта Братья Шумахеры.

Актеры первые "прошлись" по руководителю Офиса Президента Андрею Богдану. В одном номере парни сравнят его с "суфлером, которому ухо Зеленского само однажды может сказать "отвали", а в другом, музыкальном - представят от его имени романтическое признание президенту на мотив хита Леонида Агутина "Я буду всегда с тобой".

Вечерний квартал 2019: шутки про Зеленского / пресс-служба

Наконец-то квартальщики начали стебаться не только над Порошенко - например, они смачно прошлись по диджитализации "Украина в смартфоне", высмеяли Зеленского и шаурму, а также обучение "слуг народа" в Трускавце.

Вечерний квартал 2019: Андрея Богдана тоже не пожалели / пресс-служба

Поскольку съёмки проходили в Одессе, несколько номеров было посвящено местным жителям и особенностям их общения ("В одесской семье последнее слово всегда за мужчиной. И это слово:" Конечно, дорогая"). Свой традиционный монолог представитель авторского цеха Валерий Жидков также начал с откровенных мыслей об Одессе.

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В этом сезоне квартальщики начали пародировать также и первую леди - Елену Зеленскую, однако, по информации с бэкстеджа, Елена сама принимала участиев написании части сценария. По сценарию она вместе с мужем пришла на сьемки шоу и комментировала вместе с супругом происходящее на сцене прямо из зрительного зала.

Вечерний квартал 2019: Зеленский и Богдан / пресс-служба

Из звезд в записи новых выпусков приняли участие группы Mozgi, Время и Стекло, а также певец Виталий Козловский.