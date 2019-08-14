"Богом тебе дан твой Богдан": Квартал 95 впервые показал пародию на Зеленского

Зеленский и Богдан стали объектом шуток "кварталовцев" / Фото: Алексей Кирьянов

Во время выступления студии Квартал 95 в Одессе 13 августа юмористы впервые пошутили над своим экс-лидером, а ныне Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Богданом.

Пародия на президента прозвучала в стиле традиционной постсоветской попсы. В песне юмористы напомнили Зеленскому и Богдану и совместное поедание шаурмы, и то, как глава ОП что-то шептал на ухо президенту. Видео опубликовала в Facebook пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарья Чиж.

Сам глава ОП Богдан также перепостил видеозапись у себя на странице, прокомментировав ее таким образом: "Вот она слава!!!!".

Стоит отметить, что над президентом Зеленским участники Квартала 95 шутили на протяжении всего концерта. Пародировал президента юморист Юрий Великий, известный как участник дуэта Братья Шумахеры.

Напомним, ранее Евгений Кошевой сообщил, что именно Юрия Великого выбрали на роль Президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал.