Студия Квартал 95 нашла замену Зеленскому

Юрий Великий будет пародировать Зеленского в Вечернем квартале / instagram/yuri_velikiy

Студия Квартал 95 выбрала пародиста на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал.

Евгений Кошевой в интервью Знай.юа заявил, что, предположительно, место Зеленского займет экс-участник дуэта Братья Шумахеры Юрий Великий.

"Так, еще один новый актер - будет пародист, наконец, Владимира Зеленского. Нашли, и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из братьев Шумахеров. Как известно, один уехал очень далеко. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец", - отметил Кошевой.

К слову, сам Великий показал на своей странице в Instagram процесс перевоплощения в Зеленского – ему надели парик с прической в стиле президента, и он похожим голосом с хрипотцой прокомментировал результат.

Ранее звезда вечернего квартала топлес снялась на природе.