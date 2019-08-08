Студия Квартал 95 нашла замену Зеленскому

Евгений Кошевой сообщил, что нашли претендента на роль президента Украины Владимира Зеленского.
Студия Квартал 95 выбрала пародиста на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал.
Евгений Кошевой в интервью Знай.юа заявил, что, предположительно, место Зеленского займет экс-участник дуэта Братья Шумахеры Юрий Великий.
"Так, еще один новый актер - будет пародист, наконец, Владимира Зеленского. Нашли, и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из братьев Шумахеров. Как известно, один уехал очень далеко. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец", - отметил Кошевой.
К слову, сам Великий показал на своей странице в Instagram процесс перевоплощения в Зеленского – ему надели парик с прической в стиле президента, и он похожим голосом с хрипотцой прокомментировал результат.
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