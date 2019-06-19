95 квартал разыскивает лучшего пародиста Владимира Зеленского

Квартал 95 разыскивает пародиста для роли Владимира Зеленского / facebook.com/kvartal95

Студия Квартал 95 обьявила конкурс среди пародистов на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал.

Пародистом может стать любой, главное условие – продемонстрировать голос "с хрипотцой", сказано на официальном сайте студии.

"Теперь, когда художественный руководитель Квартала и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль Президента Украины", - говорится на сайте.

В студии отмечают, что кандидату нужно настолько смешно и правдоподобно показать Зеленского, что ему должны поверить не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента.

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке Вечернего Квартала.

Ранее в СМИ сообщили, что еще один участник 95 квартала собрался на выборы в Раду.