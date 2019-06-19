Еще один участник 95 Квартала собрался на выборы в Раду - СМИ

Артем Гагарин / Tv.ua

Актер-шоумен из студии Квартал 95 Артем Гагарин решился начать политическую карьеру − вслед за своим коллегой Юрием Корявченковым.

Такую информацию обнародовал портал Апостроф, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, Артем Гагарин (настоящая фамилия которого − Михайличенко) будет участвовать в досрочных выборов в Верховную Раду по одному из мажоритарных одномандатных округов.

Кроме того, в первом и втором туре президентских выборов Украины-2019 Гагарин работал в штабе президента Владимира Зеленского.

К слову, пиар-менеджер шоумена отказалась обсуждать информацию о его политических планах

Напомним, ранее стало известно о том, что легендарный КВНщик Сергей Сивохо стал кандидатом по мажоритарному округу - от президентской партии Слуга Народа.