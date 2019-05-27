Известный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы

Юрий Корявченков захотел стать нардепом / Скриншот видео с youtube.com

Глава избирательного штаба партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что один актер из студии Квартал 95 — Юрий Корявченков (Юзик) — захотел стать народным депутатом.

Корявченкову нужно пройти проверку в политсиле, рассказал руководитель ее штаба LB.ua.

По словам собеседника, если актер пройдет проверку, то будет баллотироваться по одному из (мажоритарных — Ред.) округов родного города — Кривого Рога.

Корниенко сказал, что Корявченков единственный из студии Квартал 95 захотел стать нардепом.

"Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки (в партии Слуга народа — Ред.), в частности от беседы с психологом", — сообщил глава штаба.

Читайте такжеПартия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опросНапомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

Справка. В Украине согласно действующему закону О выборах народных депутатов Украины выборы в Верховную Раду 2019 осуществляются по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе.

В законе отмечается, что из общего количество народных избранников — их всего 450 — 225 избираются по пропорциональной системе, а еще 225 — по мажоритарной системе.