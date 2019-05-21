Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов

Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата / Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля.

"Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Финансирование внеочередных выборов обеспечит Кабмин.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.