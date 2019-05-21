Досрочные выборы в Раду: депутаты назвали дату

выборы 2019 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.

Указ президента, скорее всего, будет завтра, 22 мая, заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", - отметил Ляшко.

Ляшко сообщил, что Зеленский направит главе парламента письмо для проведения внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства.

В свою очередь, первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы народных депутатов могут произойти и 28 июля.

Напомним, на следующий день после инаугурации, во вторник 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский созвал в Администрацию президента глав фракций.

Отметим, 20 мая, сразу после церемонии инаугурации, новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Официальная причина роспуска - в Раде уже несколько лет де-факто нет коалции. Это дает президенту право роспуска.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следущий созыв парламента.

Барьер в пять процентов, если бы выборы состоялись сегодня, перешагнули бы только партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, БПП и Батькивщина.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.

Новосозданная партия Святослава Вакарчука набрала бы всего 0,7% голосов опрошенных.