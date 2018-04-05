Олег Ляшко

5 апреля 2018, 14:23

Политический деятель, народный депутат, лидер Радикальной партии.

Олег Ляшко

Дата и место рождения

3 декабря 1972 года, Чернигов.

Образование

В детстве Ляшко был воспитанником детского дома, учился в трёх школах-интернатах, в техникуме учился на тракториста.

В 1998 году окончил юридический факультет Харьковского государственного педагогического университета имени Григория Сковороды.

В 2013 также окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".

Карьера в СМИ

1990—1992 гг. — корреспондент, газета "Молодая гвардия".

1992—1995 гг. — редактор газеты "Коммерческие вести" Министерства внешнеэкономических связей Украины.

1995—1996 гг. — редактор приложения "Политика" газеты "Правда Украины".

1996—2000 гг. — главный редактор газеты "Политика" (в 1999 г. издание закрыто "за разглашение гостайны")

2000—2006 гг. — главный редактор газеты "Свобода".

Политическая деятельность

2006—2007 гг. — нардеп V созыва от Блока Юлии Тимошенко (№ 26 в избирательном списке). Глава подкомитета по вопросам организации работы Верховной Рады Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР.

З ноября 2007 года — нардеп Украины VI созыва от того же блока (№ 29 в списке). С июля 2009 года — заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета.

28 октября 2012 года на парламентских выборах Ляшко победил по 208 мажоритарному округу и стал народным депутатом Украины VII созыва.

25 мая 2014 года занял третье место на президентских выборах, набрав 8,32 % голосов избирателей.

10 ноября 2014 года ЦИК Украины официально утвердила результаты выборов в парламент 8 созыва. Радикальная партия Олега Ляшко прошла по спискам, набрав 7,44 % голосов.

Активный участник Евромайдана. Ляшко также участвовал в столкновениях в Мариуполе в мае 2014 года в ходе агрессии РФ на Донбассе.

Скандалы в Верховной Раде

18 мая 2011 в сессионном зале парламента вступил в драку с первым заместителем председателя Верховной Рады Адамом Мартынюком.

3 марта 2014 Верховная Рада не смогла начать вечернее заседание из-за драки, вспыхнувшей между Олегом Ляшко и Игорем Еремеевым, в группу которого перешел Сергей Мельничук, с которым Ляшко дрался во время утреннего заседания.

14 августа 2014 г. в Раде нардеп Александр Шевченко ударил Ляшко по голове, после чего он едва не потерял сознание. Во время перепалки Ляшко в агрессивной манере призывал Шевченко лично отправиться на восточную Украину для противодействия сепаратистам.

14 ноября 2016 произошла драка между председателем фракции в Верховной Раде Украины "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и Ляшко на заседании согласительного совета. В ходе своего выступления Ляшко обвинил фракцию ОБ и лично Бойко в получении "консультаций с Москвы". Бойко ударил Ляшко по лицу. Драка продолжалась несколько секунд, после чего Ляшко продолжил выступление и назвал Бойко и его фракцию "остатками Януковича" - Бойко повторно ударил Ляшко.

Судимости и уголовное преследование в РФ

9 декабря 1994 года был осужден за "хищение государственного имущества на сумму 1 млн 300 тыс. карбованцев и коллективного — на сумму 1 млн 100 тыс. карбованцев" на 6 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Наказание отбывал в Изяславской колонии № 31. Через полгода Верховный суд сократил срок заключения до 4 лет. На свободу Ляшко вышел в мае 1995 года по амнистии.

В 2001 году за материалы в газете "Свобода" о вице-премьере Василии Дурдинце, которые суд признал клеветой, Ляшко был приговорён к двум годам условно.

Впоследствии Ляшко заявлял о том, что дела против него были сфальсифицированы.

10 сентября 2015 года Следком РФ возбудил уголовное дело против Ляшко и бойцов "Азова" по подозрению в похищении жителя города Мариуполя Дмитрия Чайковского.

24 апреля 2017 года директор НАБУ сообщил, что САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении Ляшко.

Гей-скандалы

В 2002 году Ляшко получил телесные повреждения (ушиб гениталий) от курсанта Киевского военного института связи, который не разделил тягу к нетрадиционным отношениям. Сам Ляшко заявил, что курсант пытался его ограбить.

В 2010 году в Интернете появилось видео 1993 года, где Ляшко рассказывает следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого он называет Боря, после уговоров и обещаний помочь по службе (фраза Ляшко "в рот брал" стала мемом в Сети). Сам Ляшко опроверг достоверность записи, назвав её фальшой.

В январе 2012 года 16-летний Вадим Терещенко из организации защиты сексуальных меньшинств обвинил Ляшко в изнасиловании.

15 июля 2012 года была пресечена попытка вывоза Олегом Ляшко в Турцию двух воспитанников ялтинского интерната 12 и 14 лет.

Интересные факты

Ляшко стал прототипом одного из персонажей мультсериала "Сказочная Русь".

Ляшко пытался привести в Верховную Раду корову, но ему помешало спецподразделение милиции.

В марте 2013 года Ляшко пытался попасть в самолет с вилами, для поднятия народного восстания в Донецке, но его не пропустили сотрудники аэропорта.

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Ляшко Радикальная партия Олег Ляшко
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