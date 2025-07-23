Вы узнаете:
- Лучшие дни для стрижки в августе
- Когда лучше не идти к парикмахеру
Стрижка в определенные дни месяца связана с лунными ритмами, которые, по убеждениям астрологов и сторонников народных традиций, влияют на состояние здоровья, настроение и даже рост волос.
Лунный календарь стрижек на август 2025 года поможет вам выбрать лучший день для визита к парикмахеру или изменения цвета волос.
Лунный календарь стрижек на август 2025 года: лучшие дни
Наилучшими днями для стрижки волос считаются 8, 9, 14, 15, 16, 25 и 26 августа.
Можно выбрать и другие даты, но именно в эти дни стрижка получится особенно удачной: прическа будет выглядеть опрятно и даже лучше, чем вы ожидали. После процедуры волосы приобретут более здоровый вид, а секущиеся кончики исчезнут.
Нежелательные дни для стрижки в августе 2025 года
От стрижки лучше отказаться 4, 18, 19 августа. В эти дни процедура может навредить волосам — усилится их ломкость и выпадение. К тому же результат вряд ли порадует, и стрижку вскоре придется переделывать.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Лучше провести процедуры для ухода за волосами, вместо кардинальных изменений.
Окрашивание волос по лунному календарю на август 2025
Не все дни одинаково хорошо подходят для изменения цвета и любых других экспериментов.
23 августа избегайте процедур, окрашивания или экспериментов, ведь волосы уязвимы, а кожа головы — чувствительна.
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