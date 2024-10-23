Знают далеко не все: какие вещи нельзя держать в своей спальне - ТОП-8 предметов

Это сделает пространство более интимным и уютным.

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Какие вещи лучше не иметь в спальне / pixabay.com

Некоторые, даже самые красивые, спальни в домах имеют несколько ошибок, которых, по рекомендациям дизайнеров, следует избегать. Эксперты SouthernLiving по интерьерам делятся советами, отмечая восемь вещей, которые лучше не держать в комнате. Избавившись от этих предметов, вы сможете значительно улучшить пространство для сна.

Что такое SouthernLiving? SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости по планированию домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Яркое потолочное освещение

Замените сильное потолочное освещение на более мягкие варианты, такие как настольные лампы, бра у кровати или стильные потолочные светильники с возможностью регулировки яркости. Это создаст более уютную атмосферу и позволит лучше контролировать освещение в комнате.

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Недостаточно функциональные шторы

Если ваши окна закрыты только прозрачными занавесками или вовсе не имеют штор, стоит добавить затемненные варианты. Это поможет лучше контролировать количество света в спальне, что будет способствовать более качественному сну, а также позволит добавить в интерьер больше текстур и цветов.

Кровать, поставленная под углом

Расположение кровати под углом может выглядеть необычно, но это часто создает неудобства. Кровать лучше ставить параллельно стенам, чтобы избежать дискомфорта и свободного пространства позади, где могут потеряться вещи.

Рабочее место в спальне

Важно избегать размещения рабочего пространства в спальне, поскольку это место должно быть исключительно для отдыха. Организуйте рабочее место в другой комнате, чтобы спальня оставалась тихим и спокойным уголком.

Незначительные картины

В спальню лучше размещать только те произведения искусства, которые для вас важны и имеют личное значение. Это сделает пространство более интимным и уютным.

Слишком большие телевизоры

Нет необходимости полностью отказываться от телевизора, но большие экраны лучше не использовать в спальне. Выбирайте более компактные модели, которые хорошо вписываются в интерьер и не привлекают слишком много внимания.

Яркие цвета

Используйте в спальне мягкие и спокойные оттенки, которые помогут создать атмосферу для отдыха и расслабления. Яркие элементы могут нарушить гармонию и мешать спокойному сну.

Беспорядок на тумбочке

Ночной столик должен быть организованным. Используйте ящички для хранения мелочей и поддерживайте порядок, чтобы просыпаться в чистом пространстве. Также можно добавить декоративный поднос для упорядочивания мелких вещей, таких как часы или рамки для фото.

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