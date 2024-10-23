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Есть в каждом холодильнике: чудодейственный ингридиент, что заставит орхидею снова пустить бутоны

Даяна Швец
23 октября 2024, 03:00
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Осенью орхидеи требуют особого внимания, поскольку изменение погоды может влиять на их здоровье.
Есть в каждом холодильнике: чудодейственный ингридиент, что заставит орхидею снова пустить бутоны
Орхидеи удивят своим цветом, если не забывать за этот ингридиент / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Правильный полив орхидей является чрезвычайно важным для их здоровья и способности к цветению. Поскольку эти растения являются достаточно нежными, они требуют особого ухода, и неправильный полив может привести к загниванию корней, плохому цветению и ухудшению общего состояния, объясняют эксперты express.co.uk.

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В осенний период им может понадобиться другой режим полива и освещения, чтобы растения могли приспособиться к более коротким дням и прохладным температурам. Орхидеи фаленопсисы, также известные как "орхидеи-бабочки", летом и в начале осени выращивают новые листья, а цветоносы появляются поздней осенью, когда становится прохладнее. Именно снижение температуры помогает стимулировать повторное цветение.

Что делать, если орхидея долго не цветет?

Иногда орхидеи не хотят цвести, но один любитель растений нашел проверенный способ решения этой проблемы, и необходимое средство, скорее всего, уже есть у вас дома.

В заметке на Facebook, посвященной садоводству, пользователь Смит Сико поделился секретом:

"Рис - это настоящее чудо для орхидей. Если ваша орхидея долго не цвела, попробуйте взять 50 граммов риса и использовать этот метод, и первые бутоны вскоре появятся!", -отметил он.

Однако просто рассыпать рис на орхидею не поможет - вам нужна рисовая вода.

Чтобы приготовить ее дома, нужно:

  1. Взять 50 граммов риса
  2. Добавить достаточно воды, чтобы покрыть его
  3. Оставить настаиваться на несколько часов.
  4. Желательно оставить рис в воде на ночь, чтобы он впитал влагу и выделил полезные вещества.
  5. Процедите рис и слейте настой в сосуд. Полученная мутная жидкость содержит витамины и минералы, в частности витамины E, B и магний, которые способствуют развитию новых цветов и укреплению растения.

Что известно об орхидеях?

Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Как использовать рисовую воду для орхидей?

Налейте настой в распылитель и опрыскайте орхидею. В прохладные сезоны важно поливать растения умеренно, поэтому использовать рисовую воду рекомендуется не чаще, чем раз в месяц.

Частое применение может привести к появлению бактерий, плесени, уплотнению почвы или даже появлению насекомых.

Осенью орхидеи следует опрыскивать обычной теплой водой примерно раз в 10 дней, желательно с утра.

Садовник отметил, что рисовая вода не дает мгновенных результатов, но новые цветы могут появиться быстрее, чем вы ожидаете.

"Внимательно следите за своими орхидеями, чтобы заметить признаки нового роста и бутонов. С регулярным уходом первые цветы появятся довольно скоро", - сказал он.

Другая поклонница орхидей поделилась своим успехом в комментариях к посту на Facebook. Донна Кей Молдин отметила:

"Мы попробовали этот метод несколько недель назад, и сегодня увидели новый цветочный побег на одной из наших орхидей", - отметила она.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Как еще поливать орхидею, чтобы цвела весь год?

Некоторые также используют другие методы, например, фруктовую воду. Джин Клинч написала:

"Я замачиваю банановые кожуры на неделю, процеживаю воду и использую ее, разбавив, для различных растений, в частности для орхидей. Мои орхидеи цветут постоянно, а растения здоровы", - говорится в сообщении.

Еще один пользователь поделился своим методом:

"Я использую воду после промывки риса, собираю первые два полива и использую их для подкормки орхидей".

Кстати, также садоводы озвучили рецепт уникального удобрения, от которого орхидея воскреснет и забуяет цветом.

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