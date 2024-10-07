Орхидея воскреснет и забуяет цветом: садоводы озвучили рецепт лучшего удобрения

Банановая вода - популярное органическое удобрение, поскольку она богата полезными веществами.

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Чем лучше всего поливать орхидею / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В общем, орхидеи могут показаться немного сложными в уходе, но они являются одними из самых любимых комнатных растений. Однако фаленопсисы, известные как "орхидеи-бабочки", считаются наиболее легкими для выращивания и встречаются в разных цветах и размерах. Они цветут несколько недель, не требуют высоких температур и большого количества света, объясняют эксперты Express.

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Как подкормить орхидею бананом в домашних условиях?

Приятный бонус - это то, что после того, как орхидея отцветет, ее можно снова стимулировать к цветению. Опытные садоводы советуют для этого использовать простой ингредиент из кухни - банановую кожуру.

Эксперты объясняют, что орхидеи-бабочки обычно цветут весной, но есть возможность стимулировать их к цветению в другое время.

Где можно использовать кожуру банана?

Банановая вода - популярное органическое удобрение, поскольку она богата полезными веществами, которые легко усваиваются орхидеями, которые обычно получают питательные элементы из воздуха или воды.

Но главной проблемой может стать неприятный запах, который возникает из-за развития вредных микроорганизмов. Чтобы этого избежать, после приготовления "бананового чая" воду стоит прокипятить.

Рецепт банановой воды для орхидей

Что нужно для приготовления банановой воды:

Нужно добавить нарезанную кожуру в емкость с водой Впоследствии дать настояться 7-10 дней. После этого воду стоит прокипятить в течение пяти минут, чтобы устранить запах и уничтожить вредные микроорганизмы. Далее ее надо охладить и смешать с обычной водой в пропорции один к пяти.

Вот некоторые отзывы об этом чудодейственном лайфхаке:

"Я использую банановую воду для своей орхидеи, и теперь у нее три ветви с бутонами".

"Я восстановила орхидею моей сестры, которая уже увядала, с помощью банановой воды - это помогло ей снова зацвести, орхидея начала цвести дольше".

"Замочите банановые кожуры в воде для подкормки орхидей, потому что она содержит калий, который нужен для их роста"

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Уход за растениями - что известно

Садоводы также рассказали, как реанимировать орхидею без мха. Так, спасти засохшую орхидею можно и с помощью других подручных средств.

А, если есть соблазн посадить в один вазон несколько растений, рассказываем, что можно посадить и как не загубить растения. Есть комнатные растения, которые не любят соседство, а есть те, которым оно может прийтись по вкусу.

Эксперт по садоводству объяснила, как поливать комнатные растения. Она назвала ошибку, которая является "смертным приговором".

Есть одна главная и неочевидная причина, почему орхидея может не цвести. Большинство людей покупают орхидеи уже цветущими, а это означает, что трудно понять, что делать с растением после того, как оно отцветет.

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